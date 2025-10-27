Литва затвори два пункта по границата с Беларус

Литва затвори два гранични пункта с Беларус. Това беше направено, "за да се гарантират интересите на националната сигурност на Литва и да се ограничи въздействието на хибридните атаки", заяви министърът на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович в профила си в социалната мрежа Facebook.

Двата гранични пункта, които вече няма да работят, са Медининкай (Камений лог) и Шалчининкай (Бенякони). Кондратович не уточни периода, за който граничните пунктове ще бъдат затворени, и призова хората да следят официалната информация.

"Събитията от последните месеци показват, че беларуският режим продължава да търси начини да оказва натиск върху Литва, изпитвайки устойчивостта на нашата държава и бдителността на отговорните институции", написа министърът на вътрешните работи във Facebook.

Той съобщи още, че летището във Вилнюс е било затворено отново предната вечер поради изстреляни от Беларус балони с горещ въздух. В първия такъв случай литовските власти казаха, че това е начин да се пренасят контрабандно цигари. А именно заради балоните се затварят и двата гранични пункта, като предстои дискусия с литовските гранични власти дали това положение да остане за постоянно, а не да е само временна мярка.

Източник: Владислав Кондратович/Facebook