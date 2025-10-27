Войната в Украйна:

Литва затвори два пункта по границата с Беларус

27 октомври 2025, 15:01 часа 171 прочитания 0 коментара
Литва затвори два пункта по границата с Беларус

Литва затвори два гранични пункта с Беларус. Това беше направено, "за да се гарантират интересите на националната сигурност на Литва и да се ограничи въздействието на хибридните атаки", заяви министърът на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович в профила си в социалната мрежа Facebook.

Двата гранични пункта, които вече няма да работят, са Медининкай (Камений лог) и Шалчининкай (Бенякони). Кондратович не уточни периода, за който граничните пунктове ще бъдат затворени, и призова хората да следят официалната информация.

Още: За пореден път: Метеорологични балони от Беларус затвориха литовско летище

"Събитията от последните месеци показват, че беларуският режим продължава да търси начини да оказва натиск върху Литва, изпитвайки устойчивостта на нашата държава и бдителността на отговорните институции", написа министърът на вътрешните работи във Facebook.

Той съобщи още, че летището във Вилнюс е било затворено отново предната вечер поради изстреляни от Беларус балони с горещ въздух. В първия такъв случай литовските власти казаха, че това е начин да се пренасят контрабандно цигари. А именно заради балоните се затварят и двата гранични пункта, като предстои дискусия с литовските гранични власти дали това положение да остане за постоянно, а не да е само временна мярка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Метеорологични балони от Беларус затвориха летища в Литва

Източник: Владислав Кондратович/Facebook

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Беларус Граница Литва цигари
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес