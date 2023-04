Лойд Остин посети Швеция: Връзките ни са дълбоки (ВИДЕО)

Той бе посрещнат на тържествена церемония, като проведе срещи с министъра на отбраната на Швеция и шведския върховен главнокомандващ генерал Микаел Байдън.

"Връзките между САЩ и Швеция са дълбоки. И партньорството между нашите две демокрации продължава да процъфтява", написа Остин за посещението си.

It was a pleasure meeting today with Minister of Defence @PlJohnson&Swedish Supreme Commander Gen. Micael Byden. The ties between the U.S.&Sweden run deep. And the partnership between our two democracies continues to flourish. pic.twitter.com/bjnOTv5hNG