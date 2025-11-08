Председателят на СОС обясни защо Терзиев иска оставката на главния архитект

„За мен важното е едно – когато има един екип на кмет, хората в неговия екип, трябва да следват неговата визия и цели. Ако екипът не следва визията и целите на кмета, няма място в него. Явно главният архитект на София архитект Богдана Панайотова е заявила, че ще следва целите, но явно не го е направила“. Това заяви пред bTV председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Той обясни, че кметът предвижда промяна в градоустройствената част на София. „Смята, че ако един човек не участва в екипа пълноценно и не следва визията на екипа, то той няма място в него“, коментира лаконично Петров защо Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект.

Решена ли е кризата с боклука?

Петров коментира и кризата с боклука. Според него в столичния квартал „Люлин“ кризата с боклука е нормализирана, но в „Красно село“ е малко по-сложно. Причината – кварталът е с тесни улички, но и там скоро щяла да се нормализира ситуацията. Той призова министъра на околната среда и водите Манол Генов да си влезе във функциите относно боклука от цветните контейнери.

„В момента с кризата с боклука, е време да си вземем поуките и да се направи една по-смела крачка към рециклирането. Това може да стане, ако се промени законодателството, за да може общините да либерализират пазара на рециклирането на боклук. В момента 4-5 фирми могат да извозват рециклиран отпадък, а ако общините сами могат да поставят повече цветни контейнери, тогава нещата се променят“, сигурен е Петров.

Той увери, че за столичните квартали „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, е сключен договор за сметопочистване и там нямало да има криза с боклука. Цветомир Петров посочи, че има възможност събирането на боклука да спре в други квартали на София - „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Той се надява, че във въпросните квартали няма да се стигне до криза с боклука, както в „Люлин“ и „Красно село“.

