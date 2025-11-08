"Назрява още една криза след боклука": Борис Бонев я посочи

Още 200 000 души ще бъдат изправени пред криза с боклука. Това, което ще се случи от 1 декември е, че столичните квартали „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ ще бъдат без избрана фирма за почистване на боклука. Това заяви общинският съветник и лидер на „Спаси София“ Борис Бонев пред БНТ. Той смята, че сметоизвозването се е закрепило в „Люлин“ и „Красно село“. „Няма време, договорите изтичат декември и януари месец. Кметът и заместник-ресорният кмет цяла седмица са в Рио де Жанейро, за да получат награда за екология“, възмутен е Бонев.

Още: Борис Бонев не разбира как Васил Терзиев ще се справи с кризата с боклука

Иде снежна криза

Той допълни, че когато управлението на един град е слабо и когато борбата срещу Таки, Вълка, „Титан“ и Делян Пеевски, се води аматьорски, се дава възможност на всички да атакуват. „Ако от година и половина има проблем за разделното извозване на отпадъците в разгара на криза с битовите отпадъци, е шантаж“, определи Бонев. Той е на мнение, че управляващите в Столичния общински съвет не искат София да е чиста.

Още: Забавяне с месеци и саботиране: Борис Бонев притеснен за почистването на града

Според него кризата с боклука не е паднало от небето. „Как можаха да пуснат търга за боклука пет дена преди изтичането на договорите“, ядоса се Бонев.

Борис Бонев предупреди за друг голям проблем в София, който назрява след кризата с боклука – липсата на недостатъчно снегорини за почистване на снега. „Градът ще бъде блокиран, ще падне 15-20 сантиметра сняг и градския транспорт ще бъде блокиран. Всичко ще стане в лед и стотици хора ще си чупят краката още преди да са стигнали до болницата“, изтъкна лидерът на „Спаси София“.

Още: "Таки получава две зони, Вълка - една": Борис Бонев за търга за боклука на София