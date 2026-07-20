Мадяр предлага легендарна шахматистка за президент на Унгария

Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматната гросмайсторка Юдит Полгар, за да ѝ предложи да стане президент на страната, съобщи МТИ. Новината идва ден след като досегашният държавен глава Тамаш Шуйок подписа конституционна поправка, приета с гласовете на управляващата партия ТИСА, с която мандатът му беше прекратен. Според Ройтерс промяната е част от усилията на Мадяр да демонтира политическите структури, изградени по времето на бившия премиер Виктор Орбан.

"Страната ни се нуждае от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец може да се гордее. Президентският пост не е работа или работно място, а най-висшата форма на служба. Задължението на президента е да служи на всеки унгарец и да го представлява", заяви Мадяр.

Той подчерта, че Полгар е най-успешната шахматистка в историята, оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно е достигнала и до челната десетка на общата световна ранглиста. Още: Заради Русия: Унгария разследва за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто

"Уважението, на което тя се радва, не произтича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния ѝ талант, трудолюбие, несравнима издръжливост и почтеност ... Лично за мен би било голяма чест, ако тя приеме номинацията", добави Мадяр.