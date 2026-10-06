Макрон гледа: Френска ядрена подводница изстреля балистична ракета (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон е бил свидетел на първото изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета от ядрена балистична ракетна подводница (SSBN) край бреговете на Финистер, съобщи France info, позовавайки се на информация на Елисейският дворец и Министерството на въоръжените сили на Франция. Президентът е бил на борда на фрегата на френския флот, потвърди президентството пред AFP. Третата версия на стратегическата балистична ракета M51, изстрелвана от подводници, „без ядрената си бойна глава“, е кацнала „в Северния Атлантик на няколкостотин километра от всяка брегова линия“, се казва в прессъобщение на Министерството на въоръжените сили.

Президентско посещение на Макрон не е било обявено предварително от Елисейския дворец и се провело без медийно присъствие.

Пробната стрелба идва на фона на нарастващото напрежение в Европа. Еманюел Макрон наистина предупреди за промяна в характера на „руската агресия и заплахи“ срещу европейските страни след серия от „хибридни“ атаки, приписвани на Москва.

France has test-fired a ballistic missile from a nuclear-powered submarine Emmanuel Macron observed the launch from the frigate Auvergne. "To be free, you have to inspire fear. And to inspire fear, you have to be strong," he wrote. The president said France has begun developing strategic hypersonic missiles and is continuing to build new nuclear-powered submarines. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

"За да се страхуват, трябва да си могъщ"

"На борда на многофункционалната фрегата „Оверн“ станах свидетел на първото изстрелване на новата балистична ракета M51.3 от ядрената подводница с балистични ракети „Le Vigilant“. Много малко държави притежават такъв опит. Поздравления за всички, участвали в това изключително постижение. Вашият професионализъм, прецизност и техническо майсторство са източник на гордост за Франция. Този технически успех е поредно доказателство за надеждността на нашата възпираща сила, чиято дългосрочна жизнеспособност е гарантирана. За да бъдеш свободен, трябва да се страхуват от теб. А за да се страхуват, трябва да си могъщ", заяви още Макрон.

Той напомни, че през 2017 г. е инициирах обновяването на френските пособности за десетилетия напред.

"След десет години бюджетът на нашите въоръжени сили ще се е удвоил. Бъдещите ни стратегически подводници в момента са в процес на изграждане. Програмата за хиперзвукови и маневрени стратегически ракети, които ще оборудват нашия възпиращ компонент, базиран на въздушни сили, стартира тази година. Нашите ядрени средства за възпиране ни защитават и ще продължат да ни защитават. Да живее Републиката и да живее Франция", заяви Еманюел Макрон. ОЩЕ: "Нова руска мобилизация на 300 000 души е реалистичен сценарий": Предупреждение от Макрон