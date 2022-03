Макрон и Шолц разговаряха с Путин

Лидерите на Франция и Германия провеждат пореден кръг от телефонни разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи BBC. В четвъртък президентът на Франция Еманюел Макрон и канцлерът на Германия Олаф Шолц поискаха незабавно прекратяване на огъня от Русия. Москва отхвърли подобни призиви.

Макрон подчерта необходимостта да се поддържат каналите за комуникация с Русия отворени и е провел девет телефонни разговора с лидера на Кремъл.

През това време украинският президент Владимир Зеленски пусна ново видео обръщение към нацията в социалните мрежи. Зеленски казва, че руската армия е претърпяла най-големите си загуби от десетилетия, твърдейки, че 31 руски батальонни тактически групи вече са станали неспособни за бой. Той настоява за незабавно освобождаване на кмета на Мелитопол, за когото се твърди, че е бил отвлечен от руските сили, заявявайки, че е обсъдил това с френски и германски лидери.

