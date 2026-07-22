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Зеленски назначи и нов началник на Генералния щаб (СНИМКИ)

22 юли 2026, 14:58 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Зеленски назначи и нов началник на Генералния щаб (СНИМКИ)

Генерал-майор Игор Скибюк ще стане новият началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, обяви президентът Володимир Зеленски на 22 юли. Това означава, че генерал-майорът от Въздушнодесантните сили заменя Андрий Хнатов на поста след рокадата на върха, където Михайло Драпатий смени генерал Олександър Сирски като главнокомандващ армията. „Определихме курса на по-нататъшните действия“, заяви държавният глава. Според него решенията относно смяната на ръководството на Въоръжените сили на Украйна ще бъдат официално одобрени днес - в момента се подготвят съответните укази.

„Заедно с Михайло Драпатий и Евген Хмара (изпълняващ длъжността министър на отбраната) решихме, че генерал-майор Игор Скибюк, военен с богат опит, с когото новият главнокомандващ е защитавал Украйна рамо до рамо, ще стане новият началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Важно е всички компоненти на нашата армия да продължат да функционират в пълна хармония“, отбеляза президентът на страната.

Новият главнокомандващ Михайло Драпатий одобри

В същото време Драпатий обяви във Facebook, че е поел задълженията на главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, и потвърди, че бившият командир на въздушнодесантните войски Скибюк ще бъде началник на Генералния щаб в неговия екип. „Игор Скибюк и аз се срещнахме през 2022 г. в Южна Украйна, когато ръководехме операцията по освобождаването на Херсонска област от един и същ команден пункт. Оттогава го познавам като командир, на когото мога да се доверя в трудни обстоятелства и да разчитам на решенията, опита и вътрешните му принципи“, написа той.

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Драпатий заяви, че по време на мандата на Скибюк Въздушнодесантните сили са подготвили силни командири, сред които Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласичук, Светослав Заяц, Емил Ишкулов, Андрей Ткачук и много други.

„Предстоящата работа е предизвикателна, затова работим без грандиозни обещания, поемайки отговорност за решенията си и уважавайки хората, които държат фронта и помагат на Украйна да устои. Президентът на Украйна ни е поставил ясни цели: да продължим и засилим настъпателните операции във всички области, да планираме нови операции зад вражеските линии, да развиваме въоръжените сили и техните технологии, както и да подобрим способностите на украинските въоръжени сили“, подчерта новият главнокомандващ.

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Кой е Игор Скибюк?

Скибюк се издига в йерархията от командир на въздушно-мобилен взвод до заместник-командир на бригада – началник на въздушнодесантната служба на отделна въздушнодесантна бригада от Въздушнодесантните сили с висока мобилност на Въоръжените сили на Украйна, включително служба като командир на специален взвод от специална рота на украинския миротворчески контингент в Косово (2001–2002 г.).

Заемал е длъжностите:

  • началник на щаба – първи заместник-командир на отделна въздушнодесантна бригада;
  • командир на отделна въздушнодесантна бригада;
  • началник на щаба – заместник-командир на Въздушнодесантните войски на Въоръжените сили на Украйна;
  • командир на Въздушнодесантните войски на Въоръжените сили на Украйна.

От 3 юни 2025 г. е заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

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Димитър Радев
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