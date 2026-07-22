Войната в Украйна:

Сирски и Хнатов ще продължат да служат на Украйна: Зеленски разкри детайли

22 юли 2026, 15:12 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Сирски и Хнатов ще продължат да служат на Украйна: Зеленски разкри детайли

Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Олександър Сирски и освободеният началник на Генералния щаб Андрий Хнатов ще продължат да служат в отбраната, обяви президентът Володимир Зеленски на 22 юли. Заедно с новия главнокомандващ Михайло Драпатий, който замени Сирски, и с изпълняващия длъжността министър на отбраната Евген Хмара, украинският държавен глава е определил как Сирски и Хнатов, чийто пост пък зае Игор Скибюк, няма да спрат да служат на армията, гласи публикацията на Зеленски.

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„Обсъдихме кои организационни решения трябва да бъдат приложени“, отбеляза той. По-конкретно, според държавния глава това засяга развитието на украинските киберсили, обучението на войниците и укрепването на способностите на подразделенията, както и развитието на корпусната система.

„Беше отбелязано, че практичният и ефективен процес на мобилизация е приоритет за реалната способност на украинските въоръжени сили да изпълняват отбранителни мисии... Евген Хмара се занимава с въпросите, свързани с доставките за дълбоки и средни удари, които бяха обсъдени през последните дни с бойните командири и производителите на оръжие“, отбеляза Зеленски.

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Президентът също така заяви, че са анализирали текущата ситуация и изпълнението на отбранителните задачи в посока Олександровка, Донецка област и други райони с интензивни военни действия.

„Определихме мерки, решения и назначения на длъжностни лица, които би трябвало да ускорят реализацията на ключови инициативи в областта на противовъздушната отбрана – нашата програма за противоракетна отбрана „Фрея“, сътрудничеството със Съединените щати по отношение на лицензите за производство на „Пейтриът“ и сътрудничеството с нашите европейски партньори по конкретни съвместни програми“, заключи той.

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