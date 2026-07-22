Сирски и Хнатов ще продължат да служат на Украйна: Зеленски разкри детайли

Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Олександър Сирски и освободеният началник на Генералния щаб Андрий Хнатов ще продължат да служат в отбраната, обяви президентът Володимир Зеленски на 22 юли. Заедно с новия главнокомандващ Михайло Драпатий, който замени Сирски, и с изпълняващия длъжността министър на отбраната Евген Хмара, украинският държавен глава е определил как Сирски и Хнатов, чийто пост пък зае Игор Скибюк, няма да спрат да служат на армията, гласи публикацията на Зеленски.

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„Обсъдихме кои организационни решения трябва да бъдат приложени“, отбеляза той. По-конкретно, според държавния глава това засяга развитието на украинските киберсили, обучението на войниците и укрепването на способностите на подразделенията, както и развитието на корпусната система.

„Беше отбелязано, че практичният и ефективен процес на мобилизация е приоритет за реалната способност на украинските въоръжени сили да изпълняват отбранителни мисии... Евген Хмара се занимава с въпросите, свързани с доставките за дълбоки и средни удари, които бяха обсъдени през последните дни с бойните командири и производителите на оръжие“, отбеляза Зеленски.

We determined the sequence of the next steps. Today, the decisions on the changes in the leadership of the Armed Forces of Ukraine will be formalized – the relevant decrees are in preparation. Together with Mykhailo Drapatyi and Yevhenii Khmara, we determined that Major General… pic.twitter.com/3Z5YZgSBAu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

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Президентът също така заяви, че са анализирали текущата ситуация и изпълнението на отбранителните задачи в посока Олександровка, Донецка област и други райони с интензивни военни действия.

„Определихме мерки, решения и назначения на длъжностни лица, които би трябвало да ускорят реализацията на ключови инициативи в областта на противовъздушната отбрана – нашата програма за противоракетна отбрана „Фрея“, сътрудничеството със Съединените щати по отношение на лицензите за производство на „Пейтриът“ и сътрудничеството с нашите европейски партньори по конкретни съвместни програми“, заключи той.

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