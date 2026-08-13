На 6 км дълбочина в Тихия океан: САЩ и Япония строят най-дълбоката мина

Токио и Вашингтон поставят основите на изграждането на най-дълбоката подводна мина в историята. Целта на съвместния проект е да се експлоатират мащабни залежи от редкоземни елементи в Тихогледския океан, с което да се прекрати господството на Пекин върху критичните индустриални минерали. Инициативата е фокусирана върху морска тиня на дълбочина 6 км под повърхността край отдалечения японски остров Минамиторишима. Според данни на Bloomberg тези залежи биха могли да „задоволят индустриалното търсене за векове напред“.

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Разбиване на китайския монопол

След разговори между американския президент Доналд Тръмп и японския премиер Санае Такаичи, двете държави работят по изграждането на затворен цикъл на доставка, който да неутрализира пазарното влияние на Пекин. Към момента Китай контролира около 90% от глобалното производство на редкоземни елементи и в миналото вече е спирал износа към САЩ и Япония по време на геополитически спорове.

"Това е амбициозен проект, който може да позволи на Япония и САЩ да разполагат с напълно затворена верига за доставки на редкоземни елементи – от мината до магнита, помагайки да се счупи лостът за влияние на Китай върху тях", посочва Уилям Чоу, старши сътрудник в Института "Хдзън".

Последните тестови добиви на Япония донесоха ценни тежки редкоземни елементи, включително итрий, гадолиний и диспрозий. Премиерът Санае Такаичи постави проекта в основата на своята програма за икономическа сигурност, като обеща около 5,7 млрд. долара публично и частно финансиране до 2040 г.

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„Това означава, че Япония няма да се тревожи за осигуряването на редкоземни елементи – нито за нашето поколение, нито за следващото“, заяви Такаичи пред избиратели по време на предизборна кампания.

Технологични бариери

Извличането на морска тиня от такава дълбочина поставя безпрецедентни инженерни предизвикателства, като налягането там достига 600 пъти нормалното на морското равнище. Разходите пък се оценяват на три пъти повече спрямо сухоземните добивни операции в Китай.

Въпреки трудностите, базираната в Хюстън компания Deep Reach Technology и други северноамерикански специалисти по нефт и газ вече са провели предварителни разговори с японските власти относно технологиите за добив.

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Изследователи от Токийския университет изчисляват, че находището съдържа над 16 милиона тона редкоземни елементи, които са способни да покрият глобалните нужди от итрий за следващите 780 години. Япония планира едномесечен тест за добив и рафиниране през февруари 2027 г., като целта е пълна търговска реализация до 2028 г. Допълнителен тласък дават и изпълнителните наредби на САЩ от месец април, които разпореждат ускорено издаване на разрешителни.