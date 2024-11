Масирана атака с дронове срещу руско военно летище в Краснодар (ВИДЕО)

Масирана атака с дронове срещу руския Краснодарски край тази нощ - изглежда цел е руското военно летище "Кримск". Видеокадри, които показват случилото се, вече има в социалните мрежи.

Че има атака признава и губернаторът на Краснодарски край Вениямин Кондратиев в официалния си канал в Телеграм. Той обаче не казва и дума за щети по военното летище.

Local channels report that dozens of Ukrainian UAVs targeted Krasnodar Krai this morning. pic.twitter.com/YtMhbtMUFd