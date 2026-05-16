"Мечката ще отвърне на удара": Лидерът на AfD критикува Украйна за атаките в Русия. Буданов каза: Не виждам подготовка за ядрен удар (ВИДЕО)

16 май 2026, 13:15 часа
Лично аз смятам начина, по който Украйна води войната, за сериозен риск за сигурността и на Германия. Не можеш непрекъснато да бодеш голямата мечка в окото с нажежено желязо – визирам ударите с дронове дълбоко в руска територия, и след това да очакваш нищо да не последва. Този коментар направи Алис Вайдел, лидер на германската партия "Алтернатива за Германия" (AfD). 

По думите й "в даден момент мечката ще отвърне на удара, а досегашната политика спрямо Украйна ни постави в ситуация на повишен риск за сигурността".

"Веднага щом поемем управлението, ние ще преминем към политика на баланс и разум в сферата на сигурността", каза тя. 

Вайдел често критикува военната и финансовата помощ на Германия за Киев. Нейната публична позиция по конфликта включва няколко основни аргумента, като един от тях е заплахита за сигурността. Тя изрично заяви, че воденето на войната от страна на Украйна и стремежът ѝ да се интегрира в НАТО и ЕС представляват сериозни рискове за сигурността и икономическа нестабилност за Германия.

"Не съм видял никакви признаци за подготовка на ядрен удар. Русия има възможност да нанесе ядрен удар на всяко едно място, на всяко разстояние и във всеки един момент. Но въпросът дали ще го направи е изцяло въпрос на политическо решение. Ако имаше някаква подготовка, щях да знам за нея", заяви Кирило Буданов, началник на Главното управление за разузнаване на Украйна.

Буданов заяви, че няма нужда да се доверява на никого в преговорите с Русия, а вместо това трябва да постига резултати. Той посочи, че Украйна си има работа с Русия от много години, знае как да разговаря с Москва и вярва в преговорния процес за прекратяване на войната. Той добави още, че бъдещото водене на война ще бъде оформено от интелигентните дронове и изкуствения интелект, които вече се използват за обработка на данни и системи за насочване. 

