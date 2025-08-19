Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Медведев изпълзя от дупката, нарече Зеленски "клоун" и пак се скри

19 август 2025, 15:45 часа 255 прочитания 0 коментара
Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се завърна с нова порция саркастични коментари в социалната мрежа X. В публикацията си той нарече украинския държавен глава Володимир Зеленски "клоун", а Европа обвини, че "се подмазва" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Медведев "антируската коалиция на желаещите" не е успяла да надхитри американския лидер на срещата в Белия дом вчера, а "киевският клоун ще трябва да се обяснява у дома".

Опасни заигравки с ядрената реторика

Появата на Медведев в публичното пространство идва след кратко затишие. Допреди седмици той беше сред най-гласовитите с ядрените си заплахи, които този път стигнаха до самия Тръмп. Президентът на САЩ реагира сериозно и изпрати ядрени подводници в посока Русия. Това охлади рязко изявленията на Медведев, който след този инцидент се отдръпна и почти изчезна от медийния хоризонт. Още: САЩ: Путин се е съгласил да се срещне със Зеленски. Може ли това да стане в Унгария?

Излезе от дупката

Новата му публикация показва, че Медведев отново се опитва да играе ролята на "ястреб" в руската политика – чрез атаки срещу Украйна и Запада, както и чрез иронични коментари, насочени към европейските държави. Още: Новият президент на Полша: Нямаме никакво доверие на Путин

С изрази като "киевски клоун" и "подмазваща се Европа", бившият президент затвърждава образа си на един от най-крайните представители на руската политическа върхушка, който редовно използва провокации и обидни квалификации, за да поддържа напрежението.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
