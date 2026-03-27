Поредната тежка нощ от гледна точка дронове преживя Русия. Във Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит". Предприятието произвежда също фосфорна и сярна киселина, като обемът е такъв, че отново е водещо в сферата на Стария континент и в това производство. Химическите вещества, които се правят в предприятието, се използват и за производство на взривни вещества и боеприпаси. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват какво е станало:

Отделно гори и огромната доменна пещ номер 5 в предприятието "Северстал", което също се намира в Череповец. Основната дейност включва производство на стомана, висококачествени валцувани продукти и добив на суровини (желязна руда, въглища). Компанията е контролирана от Алексей Мордашов.

На всичкото отгоре от Череповец има видеокадри, които подказват, че поне една ракета от руска ПВО система е дефектирала и е попаднала в жилищен район.

По-рано през нощта беше атакуван и авиационният завод в Смоленск - там се появиха пожарни коли и линейки, след като излязоха данни за взривове. През деня заводът беше посетен от зам.-секретаря на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев.

А в Ленинградска област, пристанищата Уст-Луга и Приморск пак горят: