Мелони подкрепи новия подход на ЕС за връщане на мигранти

27 март 2026, 6:58 часа 98 прочитания 0 коментара
Италианският премиер Джорджа Мелони приветства одобрението от Европейския парламент на концепцията за "центрове за връщане" на мигранти, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. "Това е важна стъпка за по-ефективно връщане на мигрантите, за засилване на контрола по границите и за това Европа най-накрая да има по-пораждаща доверие миграционна политика", заяви тя.

"Европа най-накрая върви в правилната посока, следвайки една линия, която Италия силно подкрепя", добави Мелони, превърнала борбата с незаконната миграция в свои приоритет.

Текстът, одобрен вчера от ЕП, ще позволи на държавите членки да създават центрове за мигранти в страни извън ЕС, където да изпращат и евентуално задържат лица, чиито молби за убежище са отхвърлени и които подлежат на връщане в страни там, откъдето са дошли.

Тази идея вече е тествана от Италия в Албания. Но центровете за мигранти там дълго време са почти празни поради серия от съдебни обжалвания. През февруари в един от двата центъра е имало около 90 души, според източник от италианското вътрешно министерство.

Виолета Иванова Отговорен редактор
мигранти центрове за мигранти Джорджа Мелони
