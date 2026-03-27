Мелони подкрепи новия подход на ЕС за връщане на мигранти

Италианският премиер Джорджа Мелони приветства одобрението от Европейския парламент на концепцията за "центрове за връщане" на мигранти, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. "Това е важна стъпка за по-ефективно връщане на мигрантите, за засилване на контрола по границите и за това Европа най-накрая да има по-пораждаща доверие миграционна политика", заяви тя.

"Европа най-накрая върви в правилната посока, следвайки една линия, която Италия силно подкрепя", добави Мелони, превърнала борбата с незаконната миграция в свои приоритет.

Текстът, одобрен вчера от ЕП, ще позволи на държавите членки да създават центрове за мигранти в страни извън ЕС, където да изпращат и евентуално задържат лица, чиито молби за убежище са отхвърлени и които подлежат на връщане в страни там, откъдето са дошли.

Тази идея вече е тествана от Италия в Албания. Но центровете за мигранти там дълго време са почти празни поради серия от съдебни обжалвания. През февруари в един от двата центъра е имало около 90 души, според източник от италианското вътрешно министерство.