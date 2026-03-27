Ремонтът на бул. "Ал. Стамболийски" е почти завършен, обявиха следващите (СНИМКИ)

Реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“ е готова на 85%, съобщи кметът на София Васил Терзиев. „Това не е ремонт. Това е един от първите големи проекти, които правим от А до Я - с безупречна процедура, качествен технически проект и контрол върху изпълнението. Целта е в София да се строи в разумни срокове и качествено“, написа той в профила си във Facebook.

ОЩЕ: Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай 8

Готово е новото трамвайно трасе. Подменя се изцяло старата подземна инфраструктура, „Работи се по пътната настилка, тротоарите, спирките и довършването на ВиК връзките“, съобщи още градоначалникът. Предстои полагането на асфалта и поставяне на градско обзавеждане.

Терзиев съобщи и още нещо важно - нито едно дърво не е премахнато. Напротив – зеленината се увеличава.

Терзиев заяви и че проектът е можело да бъде завършен още по-рано, но се е забавил заради блокирано финансиране от държавата.

Предстоящи ремонти

Вече се подготвят и следващите ключови трасета и пътни връзки за столицата - бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ - директна връзка между Младост и Дружба, бул. „Христо Ботев“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Климент Охридски“, Източна тангента, продължението на бул. „Илиянци“ до пътната връзка на Околовръстното, продължението на бул. „Рожен“ до надлез Надежда, Челопешко шосе, бул. „Пенчо Славейков“.

„Знам, че ремонтите създават неудобства. Но това е инвестиция в по-добра, по-свързана и по-функционална София. И ще продължим да работим така - системно, с мисъл за дългосрочния резултат“, каза кметът Терзиев.