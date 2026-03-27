Спорт:

Петима задържани за купуване на гласове във Видинско

27 март 2026, 10:51 часа 138 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Служителите на видинското районно управление проведоха на 26 март специализирана полицейска операция на територията на гр. Брегово и селата от общината, съобщиха от ОДМВР - Видин. Акцията имаше за цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност. В хода на операцията са започнали пет разследвания, пет лица са били задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. При проверки в три търговски обекта – в Брегово и с. Гъмзово, разследващите иззели тетрадки, съдържащи списъци с имена и изписани парични суми срещу тях. Проверяват се съмнения за купуване на гласове чрез опрощаване на вересии. По случаите са образувани три досъдебни производства по чл. 167, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Незаконна пушка и наркотици

Снимка ОДМВР - Видин

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Незаконно притежавана нарезна пушка с болтов механизъм е била иззета от частен адрес в Брегово при претърсване, извършено в условията на неотложност. По случая е образувано досъдебно производство по чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс.

При извършено претърсване в условията на неотложност на друг адрес в градчето служителите на реда открили и иззели плик със сухи зелени съцветия, гриндер и филтърна хартия. Тревистата маса е реагирала на канабис при полевия наркотест. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс.

В хода на акцията полицейските екипи проверили 53 моторни превозни средства и 61 лица (10 от тях – криминален контингент). За констатираните нарушения по Закона за движението по пътищата униформените съставили девет фиша.

Активната превантивна и контролна работа на полицейските служители в  област Видин продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Наркотици Купуване на гласове Полицейска акция задържани
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес