Quantic с ексклузивен сет в Sofia Live Club

Световнопризнатият артист, продуцент и музикален визионер Quantic пристига в София на 29 май за специален DJ set в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival. Зад името Quantic стои британският музикант Will Holland, една от най-интересните фигури на съвременната глобална музикална сцена, чието творчество свързва континенти, култури и жанрове.

В рамките на повече от две десетилетия Quantic изгражда впечатляваща дискография, в която съжителстват соул, фънк, джаз, електроника, латино ритми и клубна музика. Независимо дали става дума за солови проекти, мащабни колаборации или разширени бенд формати като The Quantic Soul Orchestra, неговият отличителен почерк остава разпознаваем, дълбок, топъл и органично звучащ микс от стилове, създаден с внимание към детайла и силно усещане за музикална култура.

Като неуморим изследовател на звука, Will Holland прекарва години в пътувания и работа с локални сцени по цял свят – от Латинска Америка до Африка и САЩ. Проекти като Ondatrópica и компилации като The Original Sound of Cumbia разкриват неговия дълбок интерес към традиционната музика и способността му да я вплита в съвременен контекст. Същевременно колаборациите му с артисти като Alice Russell и Nidia Góngora подчертават неговата чувствителност към вокалното изразяване и живото звучене.

През последните години Quantic се завръща към клубната сцена с нова енергия, вдъхновена от хаус и диско звученето, кулминираща в албума "Dancing While Falling", еуфоричен и зрял запис, който затвърждава мястото му и в съвременната електронна музика. Работата му в Ню Йорк и регулярни участия в клубове като Good Room допълнително оформят този нов етап от неговото развитие.

На 29 май в Sofia Live Club публиката ще има възможност да преживее Quantic DJ set, в който Will Holland ще преплете редки селекции, авторски продукции и глобални ритми в едно динамично и дълбоко музикално пътешествие. Очаква се сет, който преминава свободно през соул, фънк, латино, хаус и отвъд, със стил, вкус и безкомпромисна селекция.

Вечер, в която клубната енергия среща глобалния звук, селекция от артист, за когото музиката няма граници.

Билети за събитието могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Първите 50 бр. Early Bird билети са на цена от 30 €, след изчерпването им редовната цена ще бъде 35 €, а в деня и на място - 40 €.