Джокович разкри последната си голяма цел в тениса и какво го очаква отвъд спорта

Считаният за най-велик тенисист за всички времена Новак Джокович обяви, че последната голяма цел в кариерата му е да спечели поне още една титла от Големия шлем. Сърбинът има 24 отличия в Мейджър надпреварите, като показа, че е способен да се бори на най-високо равнище по време на Откритото първенство на Австралия тази година, когато стигна до финала. Ноле отбеляза, че не прави всичко само за резултати и отличия, но не крие, че титла от Шлема е нещо, което бленува.

"За мен не става въпрос само за резултати и признания. Разбира се, бих искал да спечеля поне още една титла от Големия шлем, да остана здрав и да продължа да играя още години. Искам да наблюдавам отблизо промените, които настъпват в тениса: нямам търпение да видя какво носи бъдещето и бих искал да го посрещна и като активен играч", сподели Новак Джокович, който разкри и какво смята да прави отвъд спорта.

Ноле вече крои планове отвъд тениса

"Имам много планове и мечти, особено като баща: искам да бъда до децата си за техните цели, защото поради честите пътувания често не съм с тях и съпругата си. Има и множество професионални проекти, които нямам търпение да споделя със света. Областите, които ме интересуват, са уелнес, дълголетие, физическо и психическо здраве", добави още Джокович.

