Стотици яйца на динозаври, заровени преди 70 милиона години, са открити във Франция

В района на Маас в Южна Франция палеонтолози са открили голямо струпване на динозавърски яйца, чиято възраст се оценява на приблизително 70 милиона години. Яйцата датират от края на периода Креда, според Indian Defense Review. Според предварителни данни вече са открити над сто яйца, но изследователите смятат, че има много повече. Разкопките продължават, а слоят, съдържащ находките, се простира отвъд сегашното място.

Находката от динозавърски яйца

Според публикацията, откритите яйца са открити в седиментни скали, образувани в древна равнина с реки и влажни зони. Учените предполагат, че тази област е била използвана от динозаврите като място за гнездене. Това се посочва от високата концентрация на люпилата, повторяемостта на снасянето на яйца и разпределението на яйцата в района.

Прочетете също: Не от удар на астероид: Учените са на път да разкрият истинската причина за изчезването на динозаврите

Някои от находките, въз основа на формата и структурата на черупките им, може да принадлежат на титанозаври - големи тревопасни динозаври, обитавали Европа през късния период на Креда. Изследователите обаче не изключват възможността няколко вида да са снасяли яйца в района, се посочва в статията.

Запазването се обяснява с бързото заравяне на люпилата. След снасянето им, яйцата са били покрити със слоеве от тиня и глина, предпазващи ги от разпадане. С течение на времето органичният материал се минерализира, превръщайки се във фосили. Проучването на обекта продължава. Учените планират да разширят площта на разкопките, да определят броя на люпилата и по-точно да идентифицират вида на динозаврите. Окончателните заключения ще бъдат направени след подробен анализ на структурата на яйцето и евентуалните находки на ембриони.

Забравеният апокалипсис на Земята, който е унищожил 85% от живота много преди появата на динозаврите

Други находки, свързани с динозаврите

Пищялна кост, принадлежаща на най-стария известен гигантски тиранозавър, беше открита преди това в Северна Америка. Размерът ѝ предполага, че известният Тиранозавър рекс може да е имал необичайно голям прародител. Отбелязва се също, че вкаменелостта, открита през 80-те години на миналия век във фондация Къртланд в Ню Мексико, САЩ, е на приблизително 74 милиона години, което поставя този гигантски тиранозавър в края на кампанския период.

Наскоро строителни работници в югозападен Китай откриха масивни каменни фрагменти, които не съответстват на типичните скални образувания, открити в околната строителна зона. Учените в крайна сметка откриха, че тези фрагменти представляват отделна биологична структура, което показва наличието на праисторически останки. По време на разкопки беше открит частичен скелет, включващ три гръбни прешлена и шест опашни прешлена, перфектно запазени в камък.

Можеше ли човечеството да оцелее, ако динозаврите не бяха изчезнали?