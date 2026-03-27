Докато Тръмп злослови за Украйна, Русия открито се прицели в Прибалтика (ОБЗОР - ВИДЕО)

27 март 2026, 10:49 часа
Американският президент Доналд Тръмп, който побърка цялата планета, не дава никакви признаци, че ще спре скоро. И отново, както е характерно за него, обърна плочата относно Украйна – всъщност пак по-силно показа очевидното от дълго време насам, че ако имаше как по-безболезнено да го направи, щеше да приключи войната там като позволи на руския диктатор Владимир Путин да спечели категорично.

Ни в клин, ни в ръкав снощи Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social абсолютно непотвърдено твърдение, че били прехванати тайни съобщения, показващи, че украинското правителство помага с пари за преизбиране на Джо Байдън. Байдън изкара един мандат като президент на САЩ между двата мандата на Тръмп и е болен от рак, освен че вече е на 83 години и на 20 ноември тази година ще стане на 84:

Тръмп обаче не се ограничи с това – като чул, че германският канцлер Фридрих Мерц казал, че войната с Иран не е нашата война, то и тази в Украйна не била война на САЩ, обаче Тръмп искал да види "всички тези млади хора" да спрат да умират – ОЩЕ: "Спечелихме": Тръмп бълнува, докато икономиката отива по дяволите, а Мерц изостря тона (ВИДЕО)

На изричен репортерски въпрос дали сега САЩ спират доставки на оръжие за Украйна заради аванюрата на Тръмп с Иран (специално особено важни са ракетите-прехващачи за ПВО системите Patriot/"Пейтриът"), американският президент не отговори пряко, а каза, че САЩ правели такива размествания на оръжие постоянно, защото имали "огромни количества амуниции". Военната помощ за Украйна от САЩ не спира, върви си през PURL – т.е. не помощ, а НАТО купува американско оръжие и го пренасочва за Украйна, увери Тръмп на фона на материал на The Washington Post, че Съединените щати не просто спират доставки, а мислят как да вземат вече доставени на Украйна системи Patriot, за да ги пренасочат към Близкия изток. А вече бившият главнокомандващ на обединените сили на НАТО генерал Кристофър Каволи обясни на изслушване в Конгреса, че се е съмнявал как украинците ще се справят с управлението на Patriot, но резултатът е толкова впечатляващ, че сега американците изучават и прилагат някои от украинските тактики за използване на тези ПВО системи:

Че Украйна далеч не разчита само на САЩ и се опитва всячески да си осигури подкрепа от много места показа и визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Саудитска Арабия. Той отиде там да обсъжда "въпроси в сферата на сигурността" - точно Саудитска Арабия е добре известно, че има много системи Patriot, но срещу иранските дронове "Шахед" далеч по-рентабилни решения може да предложи именно Украйна – ОЩЕ: Украински специалисти за борба с дронове са в Близкия изток

Информационно-дипломатическата война: И Русия работи

След изключителните щети, които Украйна нанесе тази седмица на двете знакови руски пристанища на Балтийско море Приморск и Уст-Луга, руски медии почнаха да внушават, че прибалтийските държави (Литва, Латвия и Естония) са си отворили въздушното пространство за украинските дронове, за да преминат и да не бъдат свалени по пътя към Ленинградска област. Интересното в тази "логика" обаче е, че Полша отсъства във внушенията, а невъзможно далекобойни украински безпилотни системи да не прелетят през полско въздушно пространство, ако ще поемат по такъв маршрут. И още – няма много размисъл с колко километра се удължава пътят по този начин, съответно какви дронове могат да го преминат и ще могат ли да носят толкова експлозиви, че да нанесат сега видимите щети. Защо точно сега руснаците правят това, обикновено се прави, за да се оправдаят големи хибридни атаки и дори директна военна операция, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA – ОЩЕ: Неизброими щети и поражения в руското пристанище Уст-Луга след масирания украински удар (ВИДЕО)

Руска парламентарна делегация осъществи среща в САЩ с американски сенатори и конгресмени, като след нея руският посланик в САЩ Александър Дарчиев заяви, че има надежда за възстановяване на диалога между законодателните органи на двете страни. ТАСС обаче уточнява, че руските депутати са се сблъсъкали с трудни и доста остри въпроси от американските си колеги що се отнася до Украйна. Повдигнат е обаче въпросът да бъде създадена група в Конгреса по въпроси, касаещи приятелски отношения с Русия. Всичко това е ясен сигнал, че Кремъл се стреми да ограничава максимално помощ от САЩ за Украйна от всякакво естество.

На този фон, началникът на канцеларията на Зеленски генерал Кирило Буданов обяви, че се надява до Великден да бъде осъществена голяма размяна на военнопленници с Русия. И коментира, че Третата световна война върви от доста време. А как ще свърши – война е, ще видим, каза той:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Не може в продължение на 68 дни да не можем да достигнем до свой войник, заел позиция – тези думи на руския пропагандист и военен кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц потвърждават в какво се превърна войната в Украйна и как масовата употреба на дронове промени военното дело. Всъщност Коц се оплаква как с дронове украинците превръщат войната за руснаците в пълен ад – кореспондентът на "Комсомолская правда" знаел за случаи, при които 107 дни коригиращи руския артилерийски огън войници са били принудени да се крият и да не могат да мръднат заради опасността някой украински дрон да сложи край на живота им. Да отидеш до тази позиция или да се измъкнеш от нея е пълно тото, казва той. "Затова сме в тупик, липсва ни пробив, липсва ни технологично решение, което ако не изцяло да елиминира ефекта от украинските дронове върху пехотата ни, поне да го намали. В наши дни не може просто да се придвижиш напред с бронирана техника без да те видят", обясни Коц:

Думите на Коц как няма на практика начин да формираш танкова част в близост до фронта, за да тръгнеш напред, се потвърждават и от украинския военен телеграм канал "Офицер": "Врагът има недостиг на бронирана техника в повечето направления. В зоната на отговорност на много украински бригади, танкове и бронетранспортьори не са виждани по време на руски щурмови операции от миналата година, защото запасите на руснаците са намалели значително. Отделно, логистиката е доста проблематична, така че на руските части не им е толкова лесно да закарат бронирана техника до фронтовата линия, а тя може изобщо да не стигне до етапа на атака". Каналът цитира и руския Z-блогър "Военкор" и че и той е забелязъл как 80-90% от руските войници, хвърлени на фронта, загиват – пореден пример с опит за руска атака югоизточно от Константиновка, завършила печално за руснаците, с унищожение на 1 танк и всички руски войници, опитали с негова помощ да осъществят пробив:

Много малко вероятно е руската армия да превземе крепостния пояс и агломерацията Славянск – Краматорск през 2026 година, посочва ISW именно заради цялостната ситуация на фронта. И посочва как председателя на военната комисия на Думата Андрей Картаполов е заявил, че е много рано да се говори за триумфална руска пролетна офанзива.

В този ред на мисли, специално за Славянското направление говорителят на 11-ти десантно-щурмови украински корпус подполковник Дмитро Запорожец подчерта, че не е вярно твърдението на руското военно министерство, че руската армия превзела Никифоровка. Държим високи позиции източно от Славянск и нанасяме постоянно удари с дронове в низините, където руснаците опитват да настъпят, добави той. Непосредствената руска цел засега е достигане на Рай-Олексадровка.

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да намалява на дневна база, макар и незначително – това сочат данните на украинския генщаб. На 26 март са станали 150 бойни сблъсъка спрямо 158 на 25 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 227 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 4 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3906 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 280 надолу. Руската армия е използвала 9190 FPV дрона, което с около 300 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Традиционно, най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, там са отбити 42 руски пехотни атаки за последните 24 часа. Украинският генщаб посочва и Покровск, и Мирноград като места на активни бойни действия. 23 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 22 руски пехотни атаки. Няма друго голямо направление на фронта в Украйна с двуцифрен брой руски пехотни атаки през изминалото денонощие.

(КАРТА) В Олександриевското направление ВСУ са превзели изцяло село Березово. С това украинските части се приближават съвсем до пълна блокада на пътя Гуляйполе – Велика Новоселка, което ще създаде сериозни трудности в логистичната поддръжка на руските части в Гуляйполе – ОЩЕ: Украйна: Поехме контрол над село в Днепропетровска област

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 102 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 60 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 93 дрона – 9 руски дрона са нанесли удари на 8 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. В Харков 8 души са ранени след като руски дрон уцели жилищен блок, по данни на украинската спешна служба. А Bloomberg доста избърза да каже, че руското пристанище Приморск пак почва работа – ОЩЕ: Медведев на визита, Украйна удря - съдбата на авиозавод, както и на най-големия завод за торове в Европа (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
