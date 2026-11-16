Тежал 400 кг на 2-годишна възраст: Учени откриха неизвестен досега динозавър

Палеонтолози са открили нов вид динозавър, живял почти преди 200 милиона години, който е тежал около 400 кг, въпреки че е бил само на две години. Изданието Interesting Engineering пише за това.

Откритието на учените

Останките датират от късния триаски период, време, когато ранните динозаври са процъфтявали и са били широко разпространени. Вкаменелите черепи на завроподоморфи от тази епоха са сравнително рядко срещани, особено в Южна Африка.

Новият вид, наречен Nyana rooiwalensis, принадлежи към савроподоморфите, група предимно тревопасни динозаври, които включват предците на гигантски животни с дълги вратове като брахиозаври и диплодоки.

Възрастта на животното е определена с помощта на тънки срези от кости на крайници. Те разкриват две линии на растеж, подобни на годишните пръстени на дърветата. Това показва, че динозавърът е бил в третата си година от живота си. В същото време той все още не е достигнал размерите на възрастен и е продължил активно да расте. Според изследователите, в зряла възраст масата му е могла да бъде няколко тона.

Този вид е бил около четири пъти по-голям от младите индивиди на други ранни динозаври, Massospondylus и Mussaurus, което го прави един от най-големите известни млади динозаври на своето време.

Припомняме, че учените откриха фрагмент от прешлен във находище в Тайланд, което им позволи да идентифицират нов вид гигантски динозавър.

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Урагасавърът е бил член на семейство завроподи, група гигантски тревопасни гущери, към които се причисляват още диплодоци и бронтозавъри. Живял е в горите на Югоизточна Азия преди прехода от юрския към креда, който е започнал преди около 143 милиона години. Той е първият официално назован член на семейство мамензавриди от североизточен Тайланд.

Основа за описанието на новия вид е прешлен, открит във формацията Пхукрадунг. Този фосилен пласт се е образувал в продължение на милиони години, докато сложна система от реки е отлагала седименти и отломки върху широка заливна низина. За палеонтолога, костта на завропод съдържа много детайли - формата, местоположението на поддържащите хребети, кухините от въздушните торбички на дихателната система и вътрешната структура. Всички те варират между видовете.

Припомняме, че изследователите са открили почти 18 000 отделни следи, оставени от динозаври преди приблизително 70 милиона години на обекта Карерас Пампа.

Във високопланинския национален парк Тороторо в Боливия археолози откриха най-големия в света комплекс от отпечатъци от динозаври. Палеонтолозите са преброили близо 18 000 индивидуални отпечатъка, оставени от животни преди около 70 милиона години - през последния период на съществуване на динозаврите преди масовото им измиране.