Мелони: В Съвета за мир има неща, несъвместими с италианската конституция

Италия е отворена за идеята за Съвета за мир за Ивицата Газа, предлаган от американския президент Доналд Тръмп, заяви италианският премиер Джорджа Мелони. "Ние сме готови и заинтересовани поне по две причини. Първата е, че Италия може да изиграе уникална роля в реализирането на мирния план за Близкия изток и в изграждането на перспективата за две държави. И освен това не бих сметнала за интелигентно решение от страна на Италия и Европа да се самоизключат от един орган, който във всеки случай е интересен", каза тя в ефира на "РАИ Уно", цитирана от АНСА.

За Италия обаче съществува проблем по въпроса за съвместимостта на устава на Съвета за мир с италианската конституция, каза Мелони. "От прочита на устава става ясно, че има някои елементи на несъвместимост с нашата конституция. Това със сигурност не ни позволява да подпишем устава веднага. Необходимо ни е повече време. Има работа, която трябва да се свърши, но моята позиция остава тази, че сме отворени за идеята", каза Мелони. "Правният и регулаторен въпрос е свързан най-вече с член 11 от конституцията - този, според който ние можем да отстъпваме част от нашия суверенитет при условия на равнопоставеност между държавите. А това може да бъде несъвместимо с някои членове от устава на Съвета за мир", поясни тя.

Според устава на Съвета се предвижда Тръмп да е негов председател, докато той сам не реши да се оттегли от тази позиция. Именно това според Рим противоречи на член 11 на италианската конституция, защото ако Тръмп ръководи Съвета за мир, то няма да има равнопоставеност между държавите в този орган.

Още: Тръмп покани и папата в Съвета за мир

В медиите се появиха информации, че според устава на Съвета за постоянно членство трябва да се заплати и еднократна сума от 1 милиард долара. Италия има проблеми с дефицита и дълга от години, припомнят италиански медии.

Италианската опозиция вече призова правителството да не се присъединява към Съвета за мир такъв, какъвто той е замислен от Тръмп, предаде АНСА.

В телевизионното интервю снощи Мелони каза, че не вярва, че Съветът за мир или който и да е друг орган може да замени ООН. Тя каза, че ООН е прекалено утвърден орган и припомни, че "между другото Съветът за мир възниква в рамките на резолюция на ООН; следователно това е инструмент, предвиден и от самата ООН".

Мелони последва Макрон - предложи възстановяване на диалога с Путин