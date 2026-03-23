Мерц казал на Тръмп, че се тревожи за удари по ирански електроцентрали

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че е разговарял вчера по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и е изразил безпокойство от заплахите му да нанесе удари по ирански електроцентрали, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодарен съм, че той каза днес, че ги отлага с пет дни и че ще осигури възможност за преки и незабавни контакти с иранско ръководство", заяви Мерц на пресконференция в Берлин.

По-рано днес Тръмп написа в Трут Сошъл, че удължава с още пет дни поставения от него ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток, и добави, че Вашингтон и Техеран са разговаряли, определяйки дискусиите като "продуктивни".

Ислямската република обаче отрече да е имало преговори със САЩ, като съобщи единствено, че външният министър Абас Арагчи е разговарял с турския си колега Хакан Фидан. Анкара и преди е посредничила при преговори между Вашингтон и Техеран, отбелязват агенциите.