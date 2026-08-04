Мигрантска криза и в Балтика и затворени граници

Латвия обяви в петък, че е затворила границата си с Беларус, предаде Латвийското радио и телевизия (ЛСМ). Това стана в деня, в който се разрасна мигрантската криза в испанския ексклав в Северна Африка Сеута. Седмица по-рано латвийската армия използва сълзотворен газ и произведе предупредителен изстрел при сблъсъци с мигранти на границата с Беларус, информира сайтът „Инфомигрантс“.

Междувременно властите в Естония арестуваха 63 нелегални бежанци само за седмица, съобщи местната държавна радиотелевизионна медия ЕРР, а литовските граничари откриха каналджийски тунел от Беларус, като предполагат, че има още, оповести Литовското радио и телевизия (ЛРТ).

Според министъра на вътрешните работи на Естония Игор Таро, цитиран от ЕРР, може да се говори за тежка мигрантска криза това лято в Балтика, ескалирана от Беларус по подстрекателство от Русия. Видеозаписи доказват, че действията на Минск по тласкане на незаконни мигранти от Африка и Азия към границите на ЕС в Балтийския регион „са умишлени“, посочва ЕРР.

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Латвия

Латвия затвори границата си с Беларус, заяви късно в петък вечерта министърът на вътрешните работи Янис Домбрава в публикация в социалната платформа Екс. Официална версия бе „технически причини“.

Латвия затвори граничния контролно-пропускателен пункт „Силене“ с Беларус през 2023 г. отново заради незаконни мигранти, припомни Ройтерс. Оттогава ГКПП „Патерниеки“ бе единственият действащ пропускателен пункт на границата между двете страни.

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Вчера Латвийското радио и телевизия предаде, че Министерството на вътрешните работи ще настоява правителството да преустанови напълно дейността на ГКПП „Патерниеки“.

През април тази година е било предотвратено незаконно преминаване на държавната граница на Латвия в 1700 случая, през май – 2433 пъти, а през юни – 2263, сочи изнесена от Латвийското радио и телевизия статистика.

„Естония и Литва изпращат граничари в Латвия, тъй като Беларус провокира скок на мигрантите“, пише Станислав Калета на сайта на полската обществена телевизия ТВП.

Естонският вътрешен министър Игор Таро, заяви: „Беларуският режим умишлено изпраща тези мигранти в гората, събира ги в специални лагери, подготвя ги, дава им всякакви инструменти за преодоляване на препятствията по държавната граница на Латвия“.

Границата на Латвия с Беларус е дълга около 172 километра и е част от външната граница на ЕС. Двойна мрежеста ограда, покрита с бодлива тел, се простира по цялата ѝ дължина, отбелязва сайтът „Инфомигрантс“.

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Естония

Изпращането на естонски и литовски полицаи и гранични служители в помощ на Латвия е следствие и от задържането на 63 мигранти в Естония в рамките на една седмица, повечето от тях в Талин, посочва ТВП. Никой от задържаните чуждестранни граждани не е имал документи за самоличност, които биха позволили да бъдат идентифицирани, но според текущата информация те произхождат от няколко африкански страни, се казва в изявление на властите.

Предварителната информация сочи и че мигрантите са пристигнали в Естония от Беларус през Латвия. Някои от тях са казали при разпитите, че са планирали да продължат към Западна Европа през Финландия.

„Броят на чуждестранните граждани, задържани за незаконна имиграция през последните три дни, е значително по-висок от обичайното“, каза тогава пред ЕРР началникът на северното звено на граничната охрана в Естония - Индрек Ару.

Естонският министър Таро заяви, че Беларус действа в координация с Русия, „тласкайки нелегални мигранти към европейски страни, които помагат на Украйна, за да създаде допълнителни проблеми и да ги принудят да изразходват ресурси“. Той добави, че мигрантите са носили оборудване, включително стълби, болторезачки и електрически ъглошлайфове.

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Литва

Според информация на сайта „Инфомигрантс“ от 29 юли Литва разследва предполагаеми тунели за каналджийство от Беларус. Литовските власти подозират редица тайни подземни маршрути през границата - открит е най-малко един предполагаем трансграничен тунел от Беларус към Литва, информира сайтът на Литовското радио и телевизия (ЛРТ). Подземният проход е с диаметър приблизително един метър и се намира на около 1,5 метра под земята, съобщиха властите.

Литва и съседна Полша вече са откривали подобни подземни тунели по границите си с Беларус, припомня „Инфомигрантс“.