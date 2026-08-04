Заради Тръмп и Русия: Дания удължава военната си служба

Заради напрежението в сферата на сигурността в Арктика и заплахите покрайн войната в Украйна, Дания взе мерки по удължаване на военната служба, предаде Ройтерс.

Около 1600 датски новобранци започнаха служба си по новата удължена схема с продължителност 11 месеца.

През 2024 г. Дания обяви, че ще разшири обхвата на военната служба, като за първи път ще включи и жени, и ще удължи стандартната продължителност на службата от 4 на 11 месеца. Очаква се броят на новобранците да се увеличи от 5000 на 7500 годишно до 2033 г.

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Новобранците по новата схема ще преминат през 5-месечно основно обучение, последвано от 6 месеца оперативна служба. Датските въоръжени сили въвеждат също така нови програми за наборна служба, включително служба във взвод с дронове към Командването за специални операции.

Датската програма функционира чрез система на жребий, в която участват всички здрави млади хора, навършили 18 години, но от много години армията на страната се състои почти изцяло от доброволци, като жребият се използва само за попълване на оставащите квоти.

Швеция, Финландия и Норвегия също имат програми за наборна военна служба, както и балтийските страни Естония, Латвия и Литва.

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Мерки за Гренландия

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Новите новобранци постъпват на служба в момент, когато Дания се готви по-късно този месец да разположи за първи път войници на наборна служба в Гренландия, като рота от над 100 войници ще служи в продължение на един месец, поемайки изпълнението на оперативни задачи от професионалните войници, предаде БТА.

Това разполагане има и допълнително политическо значение, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заяви, че полуавтономната датска територия трябва да стане част от САЩ и акцентира, че иска това заради защитата на националната сигурност, отбелязва Ройтерс. Неговото искане беше категорично отхвърлено от правителствата на Гренландия и Дания.

Датският премиер Мете Фредериксен миналия месец заяви на срещата на върха на НАТО в Анкара, че страната ѝ е готова да защитава всеки сантиметър от територията на военния алианс, включително и датската.

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