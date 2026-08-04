Учени: Земята се затопля с рекордни темпове по-бързо от очакваното

Учените откриха първите значими доказателства, че глобалното затопляне на Земята се е ускорило. Според ново проучване на Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата (PIK), темпът на повишаване на средната глобална температура е значително по-висок от 2015 г. насам, отколкото през предходните десетилетия, пише ScienceDaily , позовавайки се на проучване, публикувано в списание Geophysical Research Letters.

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Учените са установили, че през последните 10 години средната глобална температура се е повишила с приблизително 0,35 градуса по Целзий. За сравнение, между 1970 и 2015 г. този темп е бил по-малък от 0,2 градуса по Целзий на десетилетие. Според учените, настоящият темп на затопляне е най-висок от началото на воденето на записи през 1880 г.

Авторите на изследването отбелязват, че при анализа на данните са изключили влиянието на природни фактори, способни временно да променят температурата на планетата, като Ел Ниньо, вулканични изригвания и колебания в слънчевата активност. Това им е позволило да идентифицират дългосрочна тенденция без така наречения „климатичен шум“.

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В проучването са използвани данни от пет от най-големите бази данни за наблюдение на температурата в света – NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth и ERA5. Всички те независимо потвърдиха ускоряването на глобалното затопляне.

Според водещия автор на изследването, Стефан Рамсторф, статистическата значимост на резултатите надвишава 98%, което означава, че има изключително малка вероятност наблюдаваната тенденция да е съвпадение.

Въпреки корекциите на данните, за да се отчетат природните фактори, 2023 и 2024 г. все още остават най-горещите години в историята. Учените са използвали и два независими статистически анализа, като и двата потвърдиха, че темпът на затопляне се е увеличил значително от около 2015 г. насам.

Учените отбелязват, че това развитие на събитията е в съответствие с прогнозите на съвременните климатични модели.

Според изследователите, ако настоящите темпове на затопляне продължат, дългосрочното превишаване на целта от 1,5 градуса по Целзий, определена от Парижкото споразумение за климата, може да се случи още през 2030 г. Изследователите подчертават, че по-нататъшното развитие ще зависи от това колко бързо светът успее да намали емисиите на въглероден диоксид от използването на изкопаеми горива.

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след Парижкото споразумение за климата през 2015 г. международната общност си е поставила ключова цел: да предотврати средното дългосрочно затопляне да надвиши прединдустриалните нива с 1,5°C. Този праг се счита за праг, след който рисковете за екосистемите и човечеството се увеличават значително.

Изследователи от Океанския институт към Университета на Западна Австралия обаче са стигнали до заключението, че този праг може да е бил превишен още през 2020 г. За целта те са анализирали шест склероспонгии - морски гъби, които растат изключително бавно и натрупват информация за климата от минали векове в своите варовикови скелети. Използвайки съотношението стронций към калций, учените са реконструирали температурите на океана, започвайки около 1700 г.

В публикацията се отбелязва, че този метод ни позволява да погледнем значително по-назад в миналото, отколкото преките измервания на температурата на морето, които се провеждат едва от средата на 19-ти век. Ето защо Междуправителственият панел по изменение на климата използва периода 1850–1900 г. като прединдустриална база за настоящите си оценки.

Според авторите на изследването, глобалното затопляне може да е започнало приблизително 80 години по-рано от настоящите оценки на Междуправителствения панел по изменение на климата, а нивото на затопляне през 2020 г. вече е надвишило прединдустриалните нива с 1,7°C.

„За да запази планетата за бъдещ живот, човечеството трябва незабавно да намали емисиите – в края на краищата, морските гъби ни го казват“, казват учените.

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