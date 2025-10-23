Войната в Украйна:

Мирише на война: Британският флот прехвана руски разрушител в Ламанша (ВИДЕО)

За пръв път кораб-разрушител от Британския военен флот (HMS Duncan) е прехванал и пряко е следил руски военен кораб. Става въпрос за руския военен кораб (разрушител) "Вицеадмирал Куляков", предава Sky News.

Прехващането е станало факт между 17-ти и 19-ти октомври – операцията е продължила 48 часа. Руският кораб е бил проследен в детайли, докато е пресичал Ламанша, в посока към брега на Франция. В операцията са участвали и френският флот, както и военна авиация от нидерландските ВВС.

От британска страна бяха направени категорични изявления, че с тази операция военният флот на Обединеното кралство изпълнява задълженията си да брани британската територия и британското морско пространство.

Интересен факт – Великобритания съобщи за случилото се чак след като стана ясно, че Украйна е използвала британско-френски ракети Storm Shadow за масирана атака срещу Брянския химически завод – Още: Украйна атакува с десетки ракети и дронове, остави без ток град в Русия (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
