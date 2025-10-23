Програма и важна информация за концерта на VIENNA MOZART ORCHESTRA на 25 октомври (ВИДЕО)

Тази събота, 25 ноември, в зала 1 на НДК VIENNA MOZART ORCHESTRA ще зарадва българската публика със специален концерт по случай 200 години от рождението на Краля на валса Йохан Щраус. В 19:00 часа ще отворят вратите за настаняването на публика, а тържественото събитие ще започне в 20:00 часа. Концертът е в две части с двадесет минутен антракт между тях. Юбилейният концерт ще включва спиращи дъха изпълнения, които отбелязват най-важната дата във виенската културна програма през октомври 2025. Изящните музиканти, заедно с двама певци и танцьори ще ни отведат на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Йохан Щраус.

Ще се потопим във вечер, изпълнена с музика и забавления, посветена на уникалните валсове, полки и маршове на Йохан Щраус. Вечер, която ще ни пренесе в очарователния свят на Краля на Валса.

Още: Ricchi e Poveri с емоционален поздрав и покана за концерта им във Варна (ВИДЕО)

Ще се насладим на най-обичаните и популярни арии, полки, маршове и валсове на гениалния композитор. Програмата ще включва и препратка от творчеството на друг велик творец, а именно Волфганг Амадеус Моцарт. Запознайте се с пълната програма тук.

Билети се продават онлайн и в мрежата на Kupibileti.bg, Eventim.bg, билетен център на НДК, Български пощи, книжарници Orange, Технополис, бензиностанции OMV и др. Електронната версия на билетите за това събитие може да бъде сканирана от телефон. В средата на концерта ще има антракт за това е необходимо да пазите билетите си. Организатор на концерта е BGTSC, компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия.

Още: Легендарният френски композитор и мултиинструменталист Ян Тиерсен с първи концерт в България на 2 март

На 25-и октомври тази година се навършват 200 години от рождението на Йохан Щраус-син (1825–1899). В чест на голямата годишнина VIENNA MOZART ORCHESTRA е на турне с нова и специална концертна програма, а София ще е една от най-важните спирки, навръх рождения ден на великия композитор.

За VIENNA MOZART ORCHESTRA

Йохан Щраус-син (1825–1899) е най-известният представител на великата музикална виенска династия Щраус, която заедно с Моцарт е един от символите на Австрия и прекрасен образец на изтънчена култура. Йохан Щраус е автор на над 500 валса, полки, маршове, както и на голям брой оперети. Наречен "Кралят на валса", той има огромен принос за популярността на този танц във Виена през ХІХ-и век.

Още: Нов симфоничен оркестър открива 35-ия си сезон с Бетовен

VIENNA MOZART ORCHESTRA е един от най-известните и уважавани класически оркестри в света и тази година ще зарадва българската публика за втори път с тематично различен концерт, отново в зала 1 на НДК на 25 октомври.

Oще от създаването си през 1986 година VIENNA MOZART ORCHESTRA радва публиката по цял свят. Често разпродадените им концерти се отличават с богата програма, високо ниво на професионализъм, музикално майсторство, а автентичните исторически костюми и перуки, и ентусиазмът на всички музиканти превръщат концертите в незабравимо преживяване, радост за очите и наслада за душата.

Когато са си у дома, концертите на VIENNA MOZART ORCHESTRA редовно се провеждат в престижната Златна зала на Musikverein Wien и известната Виенска държавна опера. Редица музиканти от известни оркестри и ансамбли, солисти и диригенти, сред които членове на Виенската филхармония и Виенския симфоничен оркестър, си сътрудничат с престижния оркестър. В допълнение, певци от световноизвестни оперни театри предпочитат да се представят на сцена с Vienna Mozart Orchestra.

Още: Мила Георгиева и "Колеция Stradivarius" на 28 октомври: Цигулки, които разказват истории