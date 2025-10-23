Войната в Украйна:

Програма и важна информация за концерта на VIENNA MOZART ORCHESTRA на 25 октомври (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 11:44 часа 397 прочитания 0 коментара
Програма и важна информация за концерта на VIENNA MOZART ORCHESTRA на 25 октомври (ВИДЕО)

Тази събота, 25 ноември, в зала 1 на НДК VIENNA MOZART ORCHESTRA ще зарадва българската публика със специален концерт по случай 200 години от рождението на Краля на валса Йохан Щраус. В 19:00 часа ще отворят вратите за настаняването на публика, а тържественото събитие ще започне в 20:00 часа. Концертът е в две части с двадесет минутен антракт между тях. Юбилейният концерт ще включва спиращи дъха изпълнения, които отбелязват най-важната дата във виенската културна програма през октомври 2025. Изящните музиканти, заедно с двама певци и танцьори ще ни отведат на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Йохан Щраус.

Ще се потопим във вечер, изпълнена с музика и забавления, посветена на уникалните валсове, полки и маршове на Йохан Щраус. Вечер, която ще ни пренесе в очарователния свят на Краля на Валса.

Още: Ricchi e Poveri с емоционален поздрав и покана за концерта им във Варна (ВИДЕО)

Ще се насладим на най-обичаните и популярни арии, полки, маршове и валсове на гениалния композитор. Програмата ще включва и препратка от творчеството на друг велик творец, а именно Волфганг Амадеус Моцарт. Запознайте се с пълната програма тук.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Билети се продават онлайн и в мрежата на Kupibileti.bg, Eventim.bg, билетен център на НДК, Български пощи, книжарници Orange, Технополис, бензиностанции OMV и др. Електронната версия на билетите за това събитие може да бъде сканирана от телефон. В средата на концерта ще има антракт за това е необходимо да пазите билетите си. Организатор на концерта е BGTSC, компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия.

Още: Легендарният френски композитор и мултиинструменталист Ян Тиерсен с първи концерт в България на 2 март

На 25-и октомври тази година се навършват 200 години от рождението на Йохан Щраус-син (1825–1899). В чест на голямата годишнина VIENNA MOZART ORCHESTRA е на турне с нова и специална концертна програма, а София ще е една от най-важните спирки, навръх рождения ден на великия композитор.

За VIENNA MOZART ORCHESTRA

Йохан Щраус-син (1825–1899) е най-известният представител на великата музикална виенска династия Щраус, която заедно с Моцарт е един от символите на Австрия и прекрасен образец на изтънчена култура. Йохан Щраус е автор на над 500 валса, полки, маршове, както и на голям брой оперети. Наречен "Кралят на валса", той има огромен принос за популярността на този танц във Виена през ХІХ-и век.

Още: Нов симфоничен оркестър открива 35-ия си сезон с Бетовен

VIENNA MOZART ORCHESTRA е един от най-известните и уважавани класически оркестри в света и тази година ще зарадва българската публика за втори път с тематично различен концерт, отново в зала 1 на НДК на 25 октомври.

Oще от създаването си през 1986 година VIENNA MOZART ORCHESTRA радва публиката по цял свят. Често разпродадените им концерти се отличават с богата програма, високо ниво на професионализъм, музикално майсторство, а автентичните исторически костюми и перуки, и ентусиазмът на всички музиканти превръщат концертите в незабравимо преживяване, радост за очите и наслада за душата.

Когато са си у дома, концертите на VIENNA MOZART ORCHESTRA редовно се провеждат в престижната Златна зала на Musikverein Wien и известната Виенска държавна опера. Редица музиканти от известни оркестри и ансамбли, солисти и диригенти, сред които членове на Виенската филхармония и Виенския симфоничен оркестър, си сътрудничат с престижния оркестър. В допълнение, певци от световноизвестни оперни театри предпочитат да се представят на сцена с Vienna Mozart Orchestra.

Още: Мила Георгиева и "Колеция Stradivarius" на 28 октомври: Цигулки, които разказват истории

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Vienna Mozart Orchestra класическа музика Йохан Щраус концерти
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес