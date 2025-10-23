Управляващите окончателно отнеха влиянието на президента в ДАНС

Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, с които държавният глава бе лишен от основния си механизъм за влияние в службата. Вчера (22 октомври) Радев наложи вето и върху сходни изменения в законите за разузнаването и за специалните разузнавателни средства.

Досега шефовете на разузнаването, контраразузнаването и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) се назначаваха по предложение на правителството с указ на президента. С последните промени обаче управляващите решиха да изключат държавния глава от процедурата.

След като парламентът потвърди поправките, изборът на ръководители на тези служби ще става с решение на Народното събрание, а президентът ще загуби основния си инструмент за влияние върху тях. Още: Мирчев заговори за последици към ДАНС, западните служби внимават заради "Магнитски" (ВИДЕО)

До това се стигна, след като Румен Радев отказа да подпише указа за назначаването на предложения от кабинета Деньо Денев за шеф на ДАНС, като посочи, че Денев има връзки със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Опасения от политизация

Румен Радев аргументира ветото си с това, че промените застрашават независимостта и обективността на службите и отварят вратата за политическо влияние.

Според него новият ред прави избора и освобождаването на председателя на агенцията зависими от временни политически интереси в парламента, което не е в интерес на националната сигурност. Още: Шефът на ДАНС се разходи до парламента: Провали се заседанието на комисията, която щеше да го изслушва

Президентът не споделя и тезата на вносителите, че парламентарният избор ще осигури повече стабилност и доверие. Той подчертава, че целта не е институциите да мислят еднакво, а да има баланс и контрол чрез участието на независим орган като президентската институция.

Недостатъци в контрола

Радев напомня, че това е третата промяна за последните 12 години в реда за назначаване на шефа на ДАТО, без да са предложени ясни гаранции, че новата процедура ще е по-добра от досегашната.

Според него е необходимо категорично разграничение между политическите и административните отговорности при управлението на сектора за национална сигурност. Въвеждането на парламентарен избор за председателя на ДАТО смесва тези две нива и крие риск от политически сделки. Още: На комисия: Ветото на Радев за ДАНС не успя, от президентството се тревожат за премиера

"Ако назначаването или освобождаването на ръководителя на ДАТО се превърне в обект на политически компромис, това поставя под съмнение реалния парламентарен контрол върху дейността на агенцията", посочва президентът.