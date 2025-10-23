Войната в Украйна:

Въпреки санкциите: САЩ все още имат желание за среща с Русия

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. "Все още бихме се срещнали с руснаците. Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток.

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

Кой може да окаже влияние на Путин?

Президентът Тръмп каза, че китайският му колега Си Дзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския диктатор Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея. 

"Мосля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.

Виолета Иванова
