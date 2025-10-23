Въпреки санкциите: САЩ все още имат желание за среща с Русия

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. "Все още бихме се срещнали с руснаците. Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток.

ОЩЕ: "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

Кой може да окаже влияние на Путин?

Президентът Тръмп каза, че китайският му колега Си Дзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския диктатор Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Американският лидер каза това само дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея.

ОЩЕ: Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

"Мосля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом и добави, че темата за войната ще присъства наред с други теми като покупките от Китай на руски петрол и търговските отношения с Вашингтон.