Молдова не иска обединение с Румъния

Мнозинството от гражданите на Молдова не подкрепя идеята за обединение с Румъния. Това заяви молдовският президент Мая Санду на пресконференция в Кишинев, предадоха "Аджерпрес" и "Диджи24".

Данните от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г., показват, че мнозинството от молдовските граждани биха се противопоставили на обединението в случай на референдум.

Против идеята са гласували почти 46% биха, а "за" - над 33%.

"Поне според проучванията няма подкрепа от мнозинството. Ние сме демократична страна и стриктно следваме решението на гражданите", заяви Санду и допълни, че не е обсъждала темата с европейските лидери.

Подкрепа за членство в ЕС

В интервю по-рано този месец за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, тя заяви, че би гласувала за обединение с Румъния при евентуален референдум.

Днес Мая Санду припомни, че това не е първият път, когато изразява мнението си по темата, но не представи конкретен сценарий, при който би организирала подобно всеобщо допитване, предаде БНР.

"Това, което най-много искам за Република Молдова, е ние да сме в мир, нашите граждани да са в мир и безопасност и ние да останем част от свободния свят. Това, от моя гледна точка, са най-важните неща, особено във все по-трудния регионален и международен контекст. Това може да се осигури чрез присъединяването на Република Молдова към Европейския съюз и евентуално може да се осигури, ако Република Молдова беше под закрилата на Румъния. За първия план, за европейска интеграция, имаме мнозинството от подкрепата на гражданите на Република Молдова", коментира Мая Санду.

