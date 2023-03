Молдовският парламент гласува закон за официалния език - румънски (ВИДЕО)

Законопроектът беше внесен заради решение на местния конституционен съд. Според това решение, официалният език на Молдова е румънският език, както е записано в Декларацията за независимост: В Молдова вече има законопроект за утвърждаване на румънския език като официален

Гласуването обаче не мина без демонстрации от опозицията, главно местните комунисти и социалисти, които показа съпротивата си чрез лозунги "молдовски":

During the consideration of the bill, deputies from the opposition Bloc of Communists and Socialists came out with posters: "Moldova, Moldovans, Moldovan".