От днес Ryanair въвежда нови правила за багажа

Считано от днес, 10 ноември 2026 г., авиокомпанията Ryanair започва да прилага нови правила, отнасящи се до превоза на багаж.

Съобщение на сайта на авиокомпанията гласи, че отсега нататък гишетата за чекиране на багаж на Ryanair в летищата ще затварят 60 минути преди планираното време на излитане. Досега това се случваше 40 минути преди излитането.

По този начин пътниците, които трябва да предадат багаж, ще трябва да пристигнат на летището по-рано, за да успеят да го направят не по-късно от 60 минути преди излитането си.

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"От вторник, 10 ноември, услугите за приемане на багаж на всички летища на Ryanair ще прекратят дейността си 60 минути преди планираното заминаване, вместо сегашните 40 минути“, обяви главният летателен директор на Ryanair Дара Брейди.

Източник: БГНЕС

"Тази малка промяна ще предостави на 20% от нашите пътници, които предават багаж, допълнително време за преминаване на проверката за сигурност и паспортния контрол, за да успеят да стигнат до изхода за качване преди началото на качването в самолета – особено в периодите на пиково натоварване, когато опашките в летищата могат да бъдат по-дълги от обикновено“, обясни още тя.

В същото време за останалите 80% от пътниците на Ryanair, които пътуват без багаж, тази 20-минутна промяна не променя нищо - те, както и преди, могат да се регистрират онлайн преди пристигането си на летището и веднага да се отправят към пунктовете за проверка и изхода за качване на борда.

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