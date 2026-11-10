Пишем превзетото досега от Путин за Донбас и да има мир: План на САЩ за Украйна според The Economist

Американските преговарящи обмислят необичаен вариант за териториален компромис между Украйна и Русия, който би позволил на Кремъл да твърди, че е превзел целия регион Донбас, без всъщност да упражнява контрол върху 100% от територията на съставните му части - Донецка и Луганска област. Идеята предвижда промяна на административните граници на двете източни украински области по такъв начин, че Москва да може да обяви, че е постигнала целта си в Украйна, докато Киев ще запази контрол над градовете, които все още се държат от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Предложението се обсъжда около новия кръг мирни преговори в Абу Даби между Украйна, Русия и САЩ, където участват още делегации от европейски държави - Германия, Франция, Великобритания и Италия, както и от ЕС и НАТО.

Още: Преговорите в Абу Даби започнаха

Вашингтон обсъжда също икономически стимули за Москва, особено в областта на енергийното сътрудничество, а Украйна настоява за надеждни гаранции за сигурност и отхвърля всякакви териториални отстъпки, пише в свой материал за новата идея The Economist.

🇺🇦🇺🇸🇷🇺 First footage from the Abu Dhabi talks A representative of the host country delivers the opening remarks. The Russian delegation is busy taking notes in their notebooks, while the Ukrainian representatives simply listen. So far, it looks like the formal opening of the negotiations. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

"Картографски компромис"

Според изданието американската страна търси начини да убеди диктатора Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на войната без пълна окупация на Донецка и Луганска област. Армията му не може да ги превземе вече близо пет години, а дори и повече, ако броим началото на боевете в Източна Украйна през 2014 г. Донбас обаче е една от максималистичните цели на издирвания от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл.

Още: Пенсиониран руски генерал към Путин: Ти вече загуби войната в Украйна, нямаш ум и унищожаваш страната (ВИДЕО)

Един от вариантите включва своеобразен картографски компромис - промяна на административните граници на регионите в Украйна, така че Русия да може да претендира за контрол върху цялата територия на Донбас съгласно новото административно определение. При този сценарий украинските градове, които остават под контрола на Киев, няма да трябва да бъдат предадени на руската страна.

Публикацията отбелязва още, че идеята се обсъжда от участниците в преговорите. Не е известно обаче дали тя е оформена като официално предложение на САЩ, нито дали Украйна и Русия са готови да разгледат такъв сценарий.

Още: Мир в Украйна от Абу Даби: Едва ли, но Путин усеща, че губи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тръмп предлага на Русия икономически стимули

Промяната на административните граници не е единствената идея, която американските преговарящи обмислят с цел постигане на мирно споразумение. САЩ предлагат също така да се позволи на Русия да се върне на европейските енергийни пазари.

Този вариант включва възстановяване на икономическото сътрудничество с Москва, но противоречи на настоящите ограничения на Европейския съюз. Както украинската страна, така и европейските ѝ партньори се противопоставят на такова решение, особено докато не бъдат прекратени военните действия от страна на руската армия.

The Economist отбелязва, че Вашингтон е решен да постигне дипломатическо решение възможно най-скоро, докато Кремъл не дава никакви признаци, че е готов да отстъпи от основните си искания.

Още: Зеленски предизвиква Путин - готов е и за Антарктида

Гаранциите за сигурност остават основната пречка

Гаранциите за сигурност на Украйна остават най-сложният въпрос в предстоящото споразумение. Американските преговарящи са отворени към възможността за споразумения, моделирани по членове 4 или 5 от Договора за НАТО, които предвиждат консултации със съюзниците в случай на заплаха и механизъм за колективна отбрана. В същото време украинската страна се съмнява, че такива гаранции ще бъдат достатъчни без конкретни механизми, които да осигурят тяхното изпълнение.

Русия, от своя страна, се противопоставя на разполагането на международни сили за сигурност в Украйна и продължава да изисква страната да остане неутрална и да намали числеността на армията си.

В навечерието на преговорите в Абу Даби американски официални лица заявиха, че страните са проявили известна гъвкавост по териториалния въпрос. Президентът Доналд Тръмп дори намекна за идеята, която описва The Economist, като каза, че "Украйна ще има малко по-различна форма". Киев обаче публично отхвърля прехвърлянето към Русия на територии, които остават под украински контрол.

Още: Тръмп си замълча при въпрос колко пъти Путин ще го пренебрегне за примирие в Украйна (ВИДЕО)

Тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия са насрочени за 10–11 ноември и вече започнаха. Вашингтон е представляван от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които след това вероятно ще отпътуват за Москва за преговори с Путин.

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Париж, в кулоарите на срещата на Г-7. Рубио призна, че все още няма окончателен план за гаранции за сигурност за Украйна. Според него, за да могат тези гаранции да функционират, Русия също трябва да се съгласи с тях. Вашингтон ги счита за съществени, за да може Украйна да приеме каквото и да е мирно споразумение.

As talks take place in Abu Dhabi, Ukraine’s Foreign Minister Andrii Sybiha is meeting with US Secretary of State Marco Rubio in Paris — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

However, US Secretary of State Marco Rubio has acknowledged that there is still no final plan for security guarantees. According to Rubio, Russia would also have to agree to them for the guarantees to work. Washington considers these guarantees essential for Ukraine to accept any peace agreement. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Още: Срещата в Абу Даби за Украйна няма да е за мир, твърди The New York Times