Москва наредила на руски Нобелов лауреат да се откаже от наградата си за мир

Председателката на комитета Берит Райс-Андерсен връчи златен медал с портрет на основателя на Нобеловата награда Алфред Нобел и диплома на беларуския адвокат и активист Алес Бяляцки, който беше представляван от съпругата си Наталия Пинчук. Същия приз получи представителят на руския център "Мемориал", закрит в Русия със съдебно решение - активистът Ян Рачински. Ръководителката на украинския Център за граждански свободи Александра Матвийчук.

Лауреатите бяха наградени за „представяне на гражданското общество в своите страни“. Призовете им бяха обявени по-рано през годината, но церемонията се състоя сега.

Берит Райс-Андерсен смята, че с присъждането на наградата комисията е признала техния принос към каузата за поддържане на мира. "Норвежкият Нобелов комитет е твърдо убеден, че тазгодишните трима лауреати на наградата за мир представляват жизненоважната роля на гражданското общество за постигането и поддържането на мира", каза тя, цитирана от БГНЕС.

Нобеловата награда за мир за 2022 г. бе връчена в Осло на церемония, на която присъстваха норвежкото кралско семейство и членове на местното правителство.

Междувременно руският активист за правата на човека Рачински разказа пред BBC, че руските власти са му наредили да откаже Нобеловата награда за мир. Представителят на центъра "Мемориал" избра да приеме приза и заяви: "В днешна Русия личната безопасност на никого не е гарантирана".

В продължение на повече от 30 години "Мемориал" работи по разкриването на съдбите на жертвите на съветските политически репресии. Преди да бъде принуден да прекрати дейността си, центърът разкриваше и нарушенията на човешките права в днешна Русия.

