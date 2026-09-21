Бързо свиване на ледниците на планината Арарат: Турция алармира

Ледниците, покриващи билото на на най-високата точка в Турция — планината Арарат (5137 метра), са намалили трикратно размера си през последния век вследствие на глобалното затопляне, а експерти предупреждават за нарастващ риск от свлачища и срутвания на ледени маси. "В миналото опашките на ледниковите стичания са слизали до 3600 метра надморска височина, докато днес ледената граница се е отдръпнала до близо 4900 метра", посочи проф. Кая от Географския факултет на университета "Ибрахим Чечен" в Агръ, цитиран от информационния сайт "Хабер Тюрк".

Площта на ледниковата шапка на върха е намаляла от приблизително 15 квадратни километра в началото на XX век до едва около 5 квадратни километра в наши дни. Тези данни се потвърждават и от спътникови наблюдения.

Експертът отбелязва, че откършването на големи ледени и скални маси не е нов феномен за региона. Той припомня, че през 1840 г. масивно срутване на ледник в Арарат е довело до унищожаването на цяло село и множество жертви, а подобни по-малки движения на земни маси впоследствие са регистрирани и през 1921 г. и 1926 г.

Повод за новите предупреждения са и скорошните подобни природни бедствия в други части на света, включително в Хималаите, където срутвания на ледници предизвикаха фатални наводнения, припомня "Хабер Тюрк".

Ученият призовава за въвеждането на денонощно спътниково наблюдение на ледниците на Арарат, както и на други високопланински масиви в Турция като Джило и Качкар. Според него е необходимо изготвянето на своевременни анализи на риска и готовност за евакуация в населените места, разположени в речните корита и по склоновете на долините около планината.