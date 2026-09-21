Българи срещу българи или как се става еничар в РСМ: Далибор Станкович с BG документи се обърна срещу своите

Известният с антибългарските си позиции във вестник "Нова Македония" и българин по документи Далибор Станкович отново е застанал срещу своите сънародници. В материал от 19 септември със заглавие "Когато върбата роди грозде, тогава ще повикаме София и Брюксел на гроздобера" Станкович общо взето казва, че българите никога няма да бъдат вписани в македонската конституция. Вместо като българин да защитавата тезата това да се случи, той се жалва как не се дават гаранции на Република Северан Македония и тя изпадала в дипломатическа несигурност.

"Конституционните промени, ако някога бъдат направени, не трябва да са продукт на страх, натиск, изнудване или чувството, че Македония трябва да избира между собственото си достойнство и европейското си бъдеще", пише още от страниците на "Нова Македония" българинът Далибор Станкович.

С други думи за него е недостойно да се впишат българите в македонската конституция и югозападната ни съседка била изнудвана да изпълни европейската преговорна рамка, за която сама се е съгласила пред всички държави-членки на ЕС.

Северна Македония е и единствената, която търси гаранции за членство в ЕС, нещо, което еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че никоя кандидат-членка досега не е получавала и няма да получи. ОЩЕ: Българин по документи, македонец за пари – лицето на пропагандата в Северна Македония

Българинът Далибор Станкович или как се става "еничър" в РСМ?

В документи, които Actualno.com оповести през 2025 г. ясно личи, че още през 2013 г. самият Станкович е подал молба за българско гражданство, в която недвусмислено е заявил: "моето самосъзнание е българско".

Припомняме също, че през март тази година от "Нова Македония" в отговор на твърдение на медията ни заявиха, че нямат омраза към българите и ценят българските си колеги в редакцията, с което на практика признаха, че Станкович е българин.

Въпросът е защо официозът на властта "Нова Македония" впряга българин срещу българите? Защо той пише статии срещу своите и не са ли това новите "еничари" в югозападната ни съседка.

Какво значи това: Знаем, че в българското съзнание еничарите не са просто част от елитен военен корпус на Османската империя, а хора, израснали без спомен за корените си, често са пращани да потушават бунтове именно по земите, от които произхождат — превръщайки се в най-жестоките потисници на собствения си народ. ОЩЕ: Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията