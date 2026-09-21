Кабинетът "Радев":

Българи срещу българи или как се става еничар в РСМ: Далибор Станкович с BG документи се обърна срещу своите

21 септември 2026, 11:20 часа 1444 прочитания 0 коментара
Снимка: редакционен архив
Българи срещу българи или как се става еничар в РСМ: Далибор Станкович с BG документи се обърна срещу своите

Известният с антибългарските си позиции във вестник "Нова Македония" и българин по документи Далибор Станкович отново е застанал срещу своите сънародници. В материал от 19 септември със заглавие "Когато върбата роди грозде, тогава ще повикаме София и Брюксел на гроздобера" Станкович общо взето казва, че българите никога няма да бъдат вписани в македонската конституция. Вместо като българин да защитавата тезата това да се случи, той се жалва как не се дават гаранции на Република Северан Македония и тя изпадала в дипломатическа несигурност. 

"Конституционните промени, ако някога бъдат направени, не трябва да са продукт на страх, натиск, изнудване или чувството, че Македония трябва да избира между собственото си достойнство и европейското си бъдеще", пише още от страниците на "Нова Македония" българинът Далибор Станкович. 

С други думи за него е недостойно да се впишат българите в македонската конституция и югозападната ни съседка била изнудвана да изпълни европейската преговорна рамка, за която сама се е съгласила пред всички държави-членки на ЕС.

Северна Македония е и единствената, която търси гаранции за членство в ЕС, нещо, което еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че никоя кандидат-членка досега не е получавала и няма да получи. ОЩЕ: Българин по документи, македонец за пари – лицето на пропагандата в Северна Македония

Българинът Далибор Станкович или как се става "еничър" в РСМ?

В документи, които Actualno.com оповести през 2025 г. ясно личи, че още през 2013 г. самият Станкович е подал молба за българско гражданство, в която недвусмислено е заявил: "моето самосъзнание е българско".

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Припомняме също, че през март тази година от "Нова Македония" в отговор на твърдение на медията ни заявиха, че нямат омраза към българите и ценят българските си колеги в редакцията, с което на практика признаха, че Станкович е българин. 

Въпросът е защо официозът на властта "Нова Македония" впряга българин срещу българите? Защо той пише статии срещу своите и не са ли това новите "еничари" в югозападната ни съседка. 

Какво значи това: Знаем, че в българското съзнание еничарите не са просто част от елитен военен корпус на Османската империя, а хора, израснали без спомен за корените си, често са пращани да потушават бунтове именно по земите, от които произхождат — превръщайки се в най-жестоките потисници на собствения си народ. ОЩЕ: Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията

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македонски българи Република Северна Македония Далибор Станкович авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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