Колко "струва" едно бебе: България е в Топ 5 на страните от ЕС, в които е най-скъпо да имаш дете

Разходите около раждането на едно дете в България са едни от най-високите в целия Европейски съюз. България се нарежда на 4-о място по най-високи разходи след появата на бебе в семейството, съотнесени към средната работна заплата.

В някои европейски страни основните бебешки стоки могат да струват значително повече, отколкото в други, а когато се сравнят със средните заплати, сумата, отделяна за пелени, храна и дрехи, може да се окаже тежко финансово бреме за родителите, пише Евронюз.

Повечето родители описват посрещането на бебе като един от най-щастливите моменти в живота, но то си има и своята финансова цена. От пелени и храна до колички и дрехи, списъкът за пазаруване с най-необходимите бебешки неща, е дълъг, а сметката може да е по-висока, отколкото много родители очакват.

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Платформата Remitly изчисли годишната сума, необходима за базовите стоки през първата година от живота на бебето, въз основа на цените към юли 2026 г. План-сметката включва 14 основни артикула в 6 категории:

Смяна на пелени (пелени, мокри кърпички, крем против подсичане)

Шишета

Адаптирано мляко

Сън (креватче, кош за новородено, матрак, чаршафи, обиколник, завивки)

Транспорт (столче за кола и бебешка количка)

Дрехи

В 38 европейски страни прогнозната цена на най-необходимите бебешки стоки през първата година варира от 2813 евро във Великобритания до 6294 евро в Испания, като средната стойност за Европа е 4727 евро.

Годишни разходи: Къде е най-скъпо

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Като сума в абсолютна стойност най-скъп е бебешкият пазар именно в Испания (6294 евро), следвана от Холандия (6140 евро), Финландия (6066 евро), Швеция (6025 евро) и Швейцария (6018 евро).

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Разходите варират между 5000 и 6000 евро в Люксембург (5665 евро), Италия (5609 евро), Литва (5563 евро), Албания (5532 евро), Сърбия (5509 евро), Черна гора (5500 евро), Португалия (5337 евро), Словакия (5221 евро), Норвегия (5079 евро) и Исландия (5004 евро).

Родителите в Чехия (3211 евро), Румъния (3385 евро), Латвия (3392 евро), Хърватия (3661 евро), България (3804 евро) и Босна и Херцеговина (3844 евро) са изправени пред едни от най-ниските разходи за бебета в номинално изражение. По този показател, само мерейки абсолютната стойност на сумата, България се нарежда на 5-о място по най-евтин бебешки пазар. Това е обаче преди сравнението със средните заплати по държави.

Турция (4023 евро), Белгия (4084 евро), Малта (4118 евро) и Гърция (4158 евро) също са близо до границата от 4000 евро, но малко над нея.

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Най-високите разходи - за дрехи, бебешка формула и пелени

Разпределението на разходите в шестте категории варира значително в Европа. Средно дрехите (30,3%), бебешкото адаптирано мляко (25,7%) и пелените (24,5%) заемат най-големия дял, съставлявайки 81% от общите разходи за първата година.

В 38-те държави родителите харчат средно 1465 евро за дрехи, 1187 евро за бебешка адаптирано мляко и 1152 евро за пелени, с което общите разходи достигат 3804 евро.

Разпределението варира значително в различните страни. Дрехите представляват само 16% от разходите в Дания, в сравнение с 52,5% в Швеция. Делът им е над 45% и в Холандия, Финландия и Ирландия.

Бебешките адаптирани млека съставляват 10,8% от разходите в Швеция, но 41,3% в Латвия. Делът им е висок и в Турция, Дания и Унгария, където надхвърля 35%.

Памперсите представляват 12,4% от разходите в Турция, в сравнение с над 36% в Швейцария и Белгия.

В България сумата за адаптирано мляко е над средната за Европа - 1231 евро. Разпходите на българските родители за пелени годишно също са над средноевропейските - 1171 евро.

Разходите като дял от средната работна заплата

Когато обаче абсолютните суми се отнесат към средната работна заплата във всяка държава, картината много се променя. И по тази статистика се оказва, че в България родителите имат едни от най-големите разходи за отглеждане на дете.

В 36-те държави, основните бебешки стоки представляват средно 20,9% от годишните заплати. Делът варира от 5,4% в Белгия до 88,8% в Молдова.

Според това изчисление, родителите в Албания (66%), Турция (45,1%), Черна гора (45%), Сърбия (41,4%), Босна и Херцеговина (36,1%), харчат поне 1/3 от средната годишна заплата за бебешки стоки от първа необходимост.

В ЕС България е на 4-о място по този показател. Най-големи са разходите в Португалия (35,7%), Унгария (34,7%), Словакия (31,7%), и България (25,8%).

На обратния полюс, бебешките стоки от първа необходимост представляват по-малко от 10% от средната годишна заплата в Люксембург (6%), Дания (6,7%), Обединеното кралство (7,5%), Норвегия (7,6%), Ирландия (8%), Швейцария (8%), Германия (8,1%), Австрия (8,2%), Франция (8,5%), Малта (8,9%) и Нидерландия (9,4%).