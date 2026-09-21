Нова визия за Княжеската градина: Подготвят международен конкурс

Столична община ще обяви международен конкурс за трансформацията на емблематичната за София Княжеска градина. А през март трябва да приключи публичната дискусия "Историята в града: Княжеска градина като място на памет и диалог" с изводи и задание за конкурс. Това съобщи Миглена Герасимова, управител на "Компонента" компания за градски политики, медиация и анализи и основен партньор в изпълнението на проекта за обновяване на Княжевската градина.

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"Всички ще имат отношение по този въпрос, още пролетта започнахме с представително социологическо проучване с цел да съберем мненията по определени въпроси за бъдещето на градината. Търсехме по-неактивни групи. Сега същата анкета е достъпна за попълване от активните граждани и е на сайта на проекта. Текат дискусии и разговори с експерти и интервюта с разнообразни групи с мнение по въпроса. В четвъртък ще бъде и първата публична дискусия на тема "Памет" и какво пазим, и какво искаме да оставим за децата си, как да разкажем историята. Планираме разговори с различни архитекти, куратори и урбанисти, от различни други европейски градове, които са минали през разнообразни градски трансформации на конфликтно наследство, за да се поучим от тях и опита им", каза Герасимова в интервю за БНР.

И посочи Германия - Берлин и Полша, в която също имало конфликтно наследство, не само социалистическо.

"С процеса, който провеждаме, нашата цел е да изведем разговорът за бъдещето на Княжевската отвъд разговора за Паметника на Съветската армия, който не е основен елемент", обясни Миглена Герасимова.

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Тя призова хората да следят на сайта информацията, а проектът ще прерасне в платформа и за управление на международния конкурс, който Столична община ще обяви следващата година.

"Нашият процес приключва през март 2027 с насоки и задание за конкурса", сподели тя.

Според нея международния конкурс дава повече възможност за разнообразни обединения между български и чужди организации, за "по-широк поглед и по какъв начин може да се случи и интерпретира в пространствен вид, това, което ще зададем от процеса, който тече в момента".