Най-важните новини за деня, 22 юли 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 юли.

JETKILLER - НОВИЯТ УБИЕЦ НА РУСКИ ДРОНОВЕ: УКРАИНСКИ КОМПАНИИ ВПЕЧАТЛИХА С ПОРЕДНИ УМНИ ОТГОВОРИ НА АГРЕСИЯТА (СНИМКИ)

Украинският производител на дронове SkyFall представи нов високоскоростен прехващач, предназначен да противодейства на руските дронове „Шахед“. Новият дрон, наречен P1-SUN Jetkiller, е по-бърза версия на прехващача, който Украйна използва от края на миналата година. Наскоро Русия започна да оборудва своите „Шахед“-и с реактивни двигатели, което им позволява да проникват по-дълбоко на украинска територия. С тази си модификация те могат да достигат скорост до 500 км/ч, което значително намалява времето, с което разполагат украинските сили, за да засекат целта и да предприемат контрамерки. Тази скорост надхвърля възможностите на повечето съществуващи прехващачи.

"ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА": АТАНАС ЗАПРЯНОВ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ И ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

В първата нота от САЩ е записано, че самолетите ще са на територията на България за поддръжка на НАТО и за провеждане на учение. Цялото решение е базирано в този контекст – на невоенен характер. А как се осъществява тази дейност е друг контекст. Ние имахме намерение да направим учение за зареждане на самолетите F-16 във въздуха. Не се случи по различни организационни причини. Това обясни бившият министър на отбраната Атанас Запрянов е ефира на Нова телевизия.

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ВЕЧЕ НЯМА ДА Е 50% ОТ СРЕДНАТА. БЮДЖЕТ 2026 МИНА ПРЕЗ КОМИСИЯ ПОСРЕД НОЩ

Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проекта на държавния бюджет за 2026 г., след заседание, продължило повече от 12 часа. Най-оспорваното решение беше временното отпадане на действащата формула за определяне на минималната работна заплата, което на практика запазва размера ѝ на 620.20 евро до приемането на нов механизъм.

"ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЛЪЖАТ И НАГЛЕЯТ": БОРИСОВ НАПАДНА РАДЕВ И "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към президента Румен Радев, правителството и "Прогресивна България" заради искането на САЩ осем самолета-цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер". Пред депутатите от парламентарната си група той обвини управляващите в противоречиви послания и ги призова да поемат политическата отговорност за решението.

БЪЛГАРИЯ ГУБИ ПО ЕДИН ЯЗОВИР "ДОСПАТ" НА ГОДИНА: ИМА РАЙОНИ С 80% ЗАГУБА НА ВОДА

436,455,215 кубически метра вода са декларираните загуби на Българския ВиК холдинг и неговите дружества за 2025 г. Това съобщи Ангел Славчев от "Възраждане", според който данните са станали ясни след въпрос на депутата Петър Петров към регионалния министър. Обявеното количество е съизмеримо с обемите на един от най-големите язовири у нас - язовир "Доспат".

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ", ГЕРБ И ПЕЕВСКИ ВЪРНАХА ПЛАМЕН ТОНЧЕВ НАЧЕЛО НА ДАНС

Пламен Тончев отново оглави Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), след като Народното събрание го избра за председател със 175 гласа "за". Кандидатурата му беше подкрепена от "Прогресивна България", ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", а "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" гласуваха "против" или се въздържаха.

"РУСИЯ Е В ТРАУР": СИРСКИ ПРЕДАДЕ АРМИЯ В НАСТЪПЛЕНИЕ НА ЧОВЕКА, СГАЗИЛ БАРИКАДИТЕ НА ПУТИН В МАРИУПОЛ ПРЕЗ 2014 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Освободеният главнокомандващ на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски обяви, че предава на своя приемник Михайло Драпатий армия, която не само е в отбрана, но и в състояние на атака. В изявление, публикувано на 22 юли сутринта, смененият от президента Володимир Зеленски генерал отбеляза, че е видял войната от първия ѝ ден през 2014 г., живял е на фронтовата линия и знае стойността на всеки освободен километър украинска земя.

"ИМАТ 10 ДНИ ДА СЕ ИЗНЕСАТ": РАДЕВ ИЗГОНИ ПЕЕВСКИ ОТ ЦЕНТРАЛАТА МУ И Я ВЪРНА НА НАП (ВИДЕО)

Кабинетът "Радев" е взел решение да изгони санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и неговата партия от централата му на "Врабча" 23 и да я върне на НАП. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков по време на брифинг в Министерски съвет. "В 10-дневен срок областният управител трябва да я предаде за управление на НАП. Нашата идея е не да ги оставяме на улицата, а да ползваме тази сграда. Тя е доста непропорционално голяма за ДПС", каза Шишков.

САЩ ОБЕЩАХА, ЧЕ ЩЕ ЗАЩИТЯТ БЪЛГАРИЯ ОТ ИРАН

САЩ увериха, че ще защитят България от евентуални заплахи на фона на разгорещения спор около искането за временно разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Междувременно петима кметове от региона се обявиха срещу предложението, позовавайки се на опасенията на местните жители.

РУХВАЩАТА РУСИЯ НЯМА ДА ВРЪЩА ОКУПИРАНОТО ОТ СУМИ И ХАРКОВ НА УКРАЙНА, ПУТИН НАТИСНАЛ ЗА ДОНБАС (ВИДЕО)

Русия вече не планира да върне части от окупираната територия на Украйна в рамките на каквото и да е бъдещо мирно споразумение, а вместо това възнамерява да ги запази като постоянни буферни зони, твърдят източници на Bloomberg, запознати с позицията на Кремъл. Диктаторът остава решен да завземе със сила цялата Донецка област, като същевременно запази окупираните райони в граничните региони Суми и Харков, гласи информацията, която идва от три отделни източника, близки до руската президентска администрация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли публикацията като "спекулация".

МЕСИ Е В ПИКА СИ, РОНАЛДО ОТДАВНА Е В ПЕНСИЯ! ТРЪМП И ИНФАНТИНО СЪСИПАХА ФУТБОЛА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Мондиал 2026 приключи, а с това се сложи край и на една епоха: тази на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Това бе водещата тема в обзорния епизод на "Точно попадение", посветен на най-интересните акценти от изминалото Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Дали обаче наистина тази епоха приключва? Ако съдим по представянето на Лео Меси и по желанието на Кристиано Роналдо, нищо чудно да ги видим и на Евро 2028, пък защо не и на Мондиал 2030...

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ РАЗПОЛАГАНЕТО НА АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В "БЕЗМЕР"

Със 136 гласа "за" Народното събрание одобри искането за временно разполагане на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Подкрепата дойде от депутатите на "Прогресивна България", "ДПС-Ново начало". ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не участваха в гласуването, а "Възраждане" гласува "против". Един депутат от "Прогресивна България" също беше "против", а други двама се въздържаха.

РЕКТОРЪТ ОТКАЗВА ДА СЕ ЗАНИМАВА С НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ: СТУДЕНТИ ОТ НАТФИЗ РАЗКРИВАТ ПОДРОБНОСТИ ЗА КОНФЛИКТА (ВИДЕО)

Нашето желание е Министерството на образованието да разсекрети отговорите и одитите, които са направили, в които са констатирани нарушения, както говорихме на срещата и както те потвърдиха, че ще направят.

ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ: ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА СВИКА КСНС ЗАРАДИ НОТАТА НА ИРАН (ВИДЕО)

В предаването "Студио Actualno" политологът проф. Росен Стоянов, университетски преподавател и директор “Анализи и прогнози“ в Gallup International Balkan, коментира актуалните политически теми, които доминират обществения дневен ред. Сред тях бяха спорът около преместването на американските самолети в авиобаза „Безмер“, реакцията на Иран, необходимостта от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, както и продължаващите дебати около държавния бюджет. Според проф. Стоянов Консултативният съвет за национална сигурност следва да заседава регулярно, независимо от конкретни кризисни ситуации. По думите му тази практика не се спазва и именно президентът трябва да даде отговор защо подобни заседания не се провеждат периодично.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 23 ЮЛИ 2026 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

На 23 юли 2026 г. в сутрешните часове, главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 26°, прогнозата за времето на НИМХ.