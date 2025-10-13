Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 13:00 часа 433 прочитания 0 коментара
Карлос Насар крепи щангите ни - България няма друг световен шампион от 18 години

България има изключителни успехи във вдигането на тежести, но те са основно от миналия век. А това, което прави Карлос Насар в последните години, на практика крепи реномето на България като световна сила в щангите. Защото последната световна титла на България във вдигането на тежести преди ерата на Насар дойде преди цели 18 години - и бе завоювана от Иван Стоицов в Тайланд през 2007 година.

Иван Стоицов - последният световен шампион в щангите преди Насар

Иван Стоицов е български щангист, роден на 22 март 1985 г. в Пловдив. Той е европейски шампион за юноши, но най-големият му успех идва на Световното първенство за мъже през 2007-ма. Тогава той остава едва на шесто място в изхвърлянето в категория до 77 кг, като записва само един успешен опит от 158 кг. След това обаче постига 205 кг на изтласкване, за да стане шампион с двубой от 363 кг.

Карлос Насар

България чака 14 години, за да дойде "чудото" Насар

След това България трябва да чака 14 години, за да види отново световен шампион в щангите. Това се случва благодарение на Насар, който през 2021-ва спечели първата си световна титла за мъже в Ташкент едва на 17 години. След това Карлос стана шампион и през 2024-та, както и през тази година, за да защити титлата си, и то в трета различна категория.

И до днес България заема уникално място сред нациите по световни медали в щангите, но на практика в голямата си част отличията са завоювани в комунистическия период. Иначе страната ни има общо 82 световни титли (още статистика може да видите в линка).

