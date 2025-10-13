Капитанът на националния отбор по волейбол взе първи трофей за сезона с клубния си тим

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов взе първи трофей за новия сезон с клубния си тим Богданка ЛУК Любин. Родният център и съотборниците му триумфираха на турнира „Богданка Волей Къп 2025“. Във финала шампионът на Полша се наложи над столичния Пройект Варшава в много драматичен двубой. Срещата завърши при резултат 3:2 (21:25, 25:22, 28:26, 22:25 и 19:17) за състава на Богданка.

Алекс Грозданов бе избран сред най-добрите блокировачи

Алекс Грозданов се представи отлично по време на целия турнир, както и във финалната среща. Поради тази причина той бе избран сред най-добрите централни блокировачи в „Идеалния отбор“ на турнира. Призът за „Най-полезен играч“ отиде в ръцете на новия съотборник на българина Джаксън Йънг. Канадският диагонал изигра много силен турнир и логично бе отличен за своето представяне.

Българският център е готов за мачовете в Шампионска лига

Наскоро Алекс Грозданов даде специално интервю за Actualno.com, в което бе категоричен, че е готов за предстоящите мачове в Шампионска лига с отбора на Богданка ЛУК Любин. Центърът сподели, че неговият тим има шансове да стигне доста напред в турнира. Самият той пък си е поставил за цел да дава максимума от себе си във всеки един ден, за да може да прогресира и да бъде максимално полезен, както на шампиона на Полша, така и на националния отбор на България.

ОЩЕ: Капитан на България, но и звезда в клубния си тим: Алекс Грозданов е готов за подвизи в Шампионска лига (ВИДЕО)