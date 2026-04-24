"Тук не е детска градина, дойдохме да ги накажем!": Карлос Насар с първи коментар след четвъртото злато

Българският феномен в световните щанги, Карлос Насар, за пореден път доказа, че за него граници не съществуват. На европейското първенство в Батуми, Грузия, 22-годишният ни тежкоатлет постигна нещо забележително - завоюва четвъртата си поредна титла на Стария континент, демонстрирайки пълна доминация над конкуренцията.

Насар с първи думи след поредната европейска титла

Този триумф е още по-впечатляващ поради факта, че Насар се състезава в нова за него категория - до 94 кг. С двубой от 386 кг, той спечели три златни медала (в изхвърлянето, изтласкването и двубоя), затвърждавайки статута си на абсолютен лидер, независимо от тегловата група.

Веднага след като слезе от почетната стълбичка под звуците на българския химн, Насар сподели емоциите си пред bTV. Въпреки леките технически предизвикателства по време на състезанието, той остана непоколебим:

"Да живее България! Ние можем! Ние сме №1! Те се опитаха да го направят трудно, но то не е детска градина. С първите опити гледахме да ги накажем. Всичко се получи по план. Свириха ми един фал на първи опит, защото много време стоях в залата за загрявка, забързаха ме и нямах достатъчно време да реагирам. Но после поправихме тази грешка и всичко мина супер."

Макар този път да не се стигна до нови световни рекорди, Карлос направи опити в тази посока, показвайки, че амбициите му са далеч над европейското злато и гледа с оптимизъм към предстоящите върхове.

"Знам, че мога! Има неща, за които сме се борили. Има доста какво да се желае. На този етап е достатъчно. Хубавото е, че има какво да надграждаме."

Успехът в Батуми бе споделен и от най-важните хора в живота на Карлос - неговия брат Иван Александър и приятелката му Александра, които го подкрепяха от трибуните. За Насар успехите не са просто лична статистика, а дълг към нацията и хората, които вярват в него:

"Всичко това е една отговорност, към която ще се отнеса сериозно. Не смятам да разочаровам не само близките, а и семейството, приятелите и хората, които не ме познават, но ме подкрепят."

