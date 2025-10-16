НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 16.10.25 - САЩ заплашиха Путин със "сериозни загуби", ако не спре войната

Изминаха 43 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет предупреди, че ще „има сериозни загуби за Русия“, ако Москва не сложи край на войната в Украйна. Изявлението му се явява най-силната критика досега към Кремъл и сигнал за нарастващата подкрепа на администрацията за Киев. Коментарите на Хегсет, направени по време на среща в централата на НАТО, посветена на Украйна, отразяват задълбочаващото се разочарование на Белия дом от руския президент Владимир Путин преди срещата в петък между президента Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. „Ако няма път към мир в краткосрочен план, тогава Съединените щати, заедно с нашите съюзници, ще предприемат необходимите стъпки, за да наложат цена на Русия за продължаващата ѝ агресия. Ние ще предприемам стъпки, които само ние можем да направим“, каза Хегсет. "Ние оставаме на категоричната позиция, че най-ефективната мярка срещу агресията на Русия е на първо място смъртоносно, способно и водено от Европа НАТО и второ, боеспособна украинска армия, която може да се защитава и да отблъсква руската агресия, като постигне мир чрез сила", категоричен бе Хегсет.