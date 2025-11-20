Войната в Украйна:
На живо

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 20.11.25 - САЩ с нов план за мир, повтаря исканията на Путин

20 ноември 2025, 00:11 часа 588 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 20.11.25 - САЩ с нов план за мир, повтаря исканията на Путин

Изминаха 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

САЩ са поискали от украинския президент Володимир Зеленски да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия. Агенция Ройтерс се позовава на двама души, запознати с въпроса, като твърди, че Вашингтон настоява Киев да се откаже от територии и част от оръжията, както и да съкрати армията си наполовина. Според други източници, планът дори изисква руският да бъде признат за официален държавен език в Украйна и местната филиал на Руската православна църква да получи официален статут. Така планът на практика се покрива почти изцяло с руските максималистични искания – заграбване на Донецк и Луганск, обезкръвяване на украинската армия и признаване на руския език и влиянието на Московкката патриаршия - Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
  • "Няма нищо ново": Кремъл отрече, че има план за мир в Украйна
    "Няма нищо ново": Кремъл отрече, че има план за мир в Украйна
    Кремъл днес опроверга публикация в изданието "Аксиос“, което съобщи, че САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
  • Русия обстрелва Днипро, жестоки боеве се водят в Купянск (ВИДЕО)
    Русия обстрелва Днипро, жестоки боеве се водят в Купянск (ВИДЕО)
    Пламъци избухнаха в склад за хранителни стоки в украинския град Днипро след руска атака с дронове тази вечер. Това съобщи в Телеграм ръководителят на местната областна военна администрация Владислав Гайваненко, цитиран от Укринформ.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Украйна Русия война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес