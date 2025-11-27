НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 27.11.25 - ЕС със спешен "план Б" за финансиране на Киев

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Европейските страни работят по спешен "план Б", за да предотвратят изчерпването на средствата за Украйна в началото на следващата година, в случай че не успеят да постигнат споразумение за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на украинците. На срещата на върха преди месец лидерите на Европейския съюз се надяваха да се договорят по предложението да използват замразените резерви на Москва за „репарационен заем“ от 140 милиарда евро за Украйна, но идеята срещна остра съпротива от страна на белгийския премиер Барт Де Вевер. Причината - в Белгия се съхранява голяма част от авоарите, по-конкретно в клиринговата къща Euroclear, и страната се опасява, че някой ден Русия може да я съди успешно.