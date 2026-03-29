На косъм от трагедията в Англия: Шофьор помете пешеходци (ВИДЕО+СНИМКА)

Мъж е арестуван по подозрение в опит за убийство, след като „множество пешеходци“ бяха блъснати от кола в центъра на британския град Дарби, пише "Sky News". В резултат на катастрофата, полицията е спряла превозно средство, за което се смята, че е участвало, малко след инцидента, който се е случил на Фрайър Гейт около 21:30 ч. в събота. Още: Нелепа смърт: Автобус погуби 18 души при опит да се качи на ферибот (ВИДЕО)
Има ранени, задържан е шофьорът
Спешната помощ на Източен Мидландс уточни, че са получили обаждане в 21:31 часа на 28 март, събота. Обаждащият се съобщи за спешен медицински случай. "Изпратихме редица ресурси, включително трима парамедици в три линейки, седем линейки и нашия екип за реагиране в опасни зони. Транспортирахме седем пациенти между Кралската болница в Дерби и Медицинския център на Куинс", добавиха от Спешната помощ на Дарби.
„Можем да потвърдим, че седем души са ранени, когато кола се блъсна в пешеходци на улица в центъра на града“, съобщи полицията на Дарбишир в изявление във Facebook. Шофьорът, мъж на около 30 години, родом от Индия, е арестуван и е в ареста.
Той е арестуван по подозрение в опит за убийство, причиняване на тежки телесни повреди чрез опасно шофиране, нанасяне на тежки телесни повреди с умисъл и опасно шофиране.
Очевидец на мястото на инцидета сподели пред "Дарби Телеграф", че е имало „много хора на земята". "Беше толкова плашещо преживяване. Завихме зад ъгъла и навсякъде имаше хора", сподели още той пред местната медия.
Разследването все още е в начален етап. Въпреки това контролните органи в Дарби успокояват обществото, че няма да има повече рискове от подобни инциденти.
