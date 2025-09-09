На лодката имаше два трупа: Спасиха десетки мигранти край Лампедуза

Патрулен италиански кораб спаси 44 египтяни, еритрейци, етиопци, гамбийци и алжирци на Лампедуза, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Сред свалените на брега са трима души, страдащи от отравяне с въглеводороди, които са незабавно откарани в амбулаторията.

В плавателния им съд имаше два трупа. Двамата млади мигранти вероятно са починали от отравяне с въглеводороди. Телата им вече са прехвърлени в моргата на гробището Кала Пизана, където ще бъде извършен оглед.

Още спасени мигранти

Близо 300 души слязоха на брега в Лампедуза между преди зазоряване, след като пет малки лодки бяха спасени. Сред акостиралите мигранти имаше новородено бебе и жена в напреднал стадий на бременност.

Според самите мигранти групите са тръгнали от Абу Камаш в Либия.