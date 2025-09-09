Откриха и обезвредиха бомба в центъра на европейска столица

Бомбата от Втората световна война, открита вчера при строителни дейности в центъра на Братислава, беше обезвредена и транспортирана извън столицата, съобщи местната полиция, цитирана от ТАСР и БТА.

На жителите, евакуирали сутринта части от центъра на града, им е разрешено да се завърнат по домовете си.

„Вече няма никаква опасност в евакуирания район. Жителите на околните сгради могат свободно да се завърнат по домовете и работните си места“, съобщи полицията в социалните мрежи.

Властите бяха принудени да затворят няколко улици в центъра на града тази сутрин, включително моста „Аполо“ над Дунав. Няколко от линиите на обществения транспорт също бяха засегнати от ограниченията.